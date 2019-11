‘해외서도 반가운 컴백’ AOA, 신곡 ‘날 보러 와요’ 아이튠즈 K팝차트 8개 지역 1위

한국경제TV 핫뉴스

그룹 AOA가 컴백과 동시에 국내는 물론 해외차트 상위권을 휩쓸었다.지난 26일 여섯 번째 미니앨범 ‘뉴 문(NEW MOON)’을 발매한 AOA는 타이틀곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’로 미국?영국?호주?러시아 등 총 8개 지역 아이튠즈 K팝 음원차트에서 정상에 올랐다. 또 말레이시아?태국 포함 총 10개 지역 아이튠즈 K팝 차트에서 톱2를 차지하며 AOA의 반가운 컴백에 글로벌한 관심이 이어졌다.몽환적인 분위기가 돋보이는 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’로 컴백한 AOA는 26일 발매 당일 벅스뮤직과 소리바다 실시간 음원차트에서 1위를 차지했으며, 멜론 등 다른 국내 주요 음원차트에서도 상위권에 안착하는 등 건재한 음원 파워를 자랑했다.한편 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’로 약 1년 반만에 돌아온 AOA는 29일 KBS2 ‘뮤직뱅크’에서 첫 음악 방송 무대에 오른다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지