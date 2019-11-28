■ 부사장 승진

김경호 BS유럽사업담당

송승걸 아시아지역대표

윤경석 키친어플라이언스사업부장

이연모 MC사업본부장

이재성 중아지역대표

정대화 생산기술원 전지장비기술센터장

■ 전무 승진

김병열 생산기술원 제조혁신센터장

김상용 어플라이언스북미영업담당

김영락 인도법인장

김영수 어플라이언스연구소 선행기술3팀장

김원범 CHO

김일주 브랜드매니지먼트담당

김준선 VS구매담당

백기문 ID사업부장

윤대식 홍보/대외협력그룹 대외협력담당

이상우 HE경영전략담당 겸)HE컨텐츠서비스사업담당

이현욱 빌트인/쿠킹사업담당

장익환 BS본부 IT사업부장

허재철 한국B2B그룹장

■ 상무 승진

강석판 TV화질/음질개발실장

김동원 H&A기반기술연구소장

김수연 H&A디자인(연) 빌트인/쿠킹Task리더

김승종 VS본부 Head Unit개발리더

김용석 MC경영전략담당

김용진 생산기술원 제조지능화담당

김재일 냉장고T/Freezer사업실장

김혁기 BS본부 IT해외영업담당

노도엽 H&A본부 HR담당

민동선 북미ID/에너지담당

반병선 유럽기획관리담당

백찬 베트남스마트생산담당

백태권 마그렙법인장

서영무 생산기술원 전자생산기술담당

손대기 한국HE마케팅담당

신효식 BS본부 PC개발실장

유재섭 미국서비스법인장

윤영우 CTO C&M표준(연) 5G무선통신표준Task리더

이춘택 에어솔루션생산담당

이현진 노이다생산법인장

임명준 한국영업본부 B2C그룹 온라인가전유통담당

임효준 CTO SW플랫폼(연) Lightweight플랫폼Task리더

장석진 CTO A&B센터 스마트모빌리티연구소장

장차규 어플라이언스 북미빌더영업담당

정재웅 MC품질경영담당

지형섭 인도법인 산하

최윤호 CTO 소재기술센터 마이크로LED Task리더

황규선 BS본부 기획관리담당

황용순 프랑스법인장

황종하 H&A스마트홈케어사업담당

이지효기자 jhlee@wowtv.co.kr

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