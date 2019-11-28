■ 부사장 승진
김경호 BS유럽사업담당
송승걸 아시아지역대표
윤경석 키친어플라이언스사업부장
이연모 MC사업본부장
이재성 중아지역대표
정대화 생산기술원 전지장비기술센터장
■ 전무 승진
김병열 생산기술원 제조혁신센터장
김상용 어플라이언스북미영업담당
김영락 인도법인장
김영수 어플라이언스연구소 선행기술3팀장
김원범 CHO
김일주 브랜드매니지먼트담당
김준선 VS구매담당
백기문 ID사업부장
윤대식 홍보/대외협력그룹 대외협력담당
이상우 HE경영전략담당 겸)HE컨텐츠서비스사업담당
이현욱 빌트인/쿠킹사업담당
장익환 BS본부 IT사업부장
허재철 한국B2B그룹장
■ 상무 승진
강석판 TV화질/음질개발실장
김동원 H&A기반기술연구소장
김수연 H&A디자인(연) 빌트인/쿠킹Task리더
김승종 VS본부 Head Unit개발리더
김용석 MC경영전략담당
김용진 생산기술원 제조지능화담당
김재일 냉장고T/Freezer사업실장
김혁기 BS본부 IT해외영업담당
노도엽 H&A본부 HR담당
민동선 북미ID/에너지담당
반병선 유럽기획관리담당
백찬 베트남스마트생산담당
백태권 마그렙법인장
서영무 생산기술원 전자생산기술담당
손대기 한국HE마케팅담당
신효식 BS본부 PC개발실장
유재섭 미국서비스법인장
윤영우 CTO C&M표준(연) 5G무선통신표준Task리더
이춘택 에어솔루션생산담당
이현진 노이다생산법인장
임명준 한국영업본부 B2C그룹 온라인가전유통담당
임효준 CTO SW플랫폼(연) Lightweight플랫폼Task리더
장석진 CTO A&B센터 스마트모빌리티연구소장
장차규 어플라이언스 북미빌더영업담당
정재웅 MC품질경영담당
지형섭 인도법인 산하
최윤호 CTO 소재기술센터 마이크로LED Task리더
황규선 BS본부 기획관리담당
황용순 프랑스법인장
황종하 H&A스마트홈케어사업담당
이지효기자 jhlee@wowtv.co.kr
ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지
김경호 BS유럽사업담당
송승걸 아시아지역대표
윤경석 키친어플라이언스사업부장
이연모 MC사업본부장
이재성 중아지역대표
정대화 생산기술원 전지장비기술센터장
■ 전무 승진
김병열 생산기술원 제조혁신센터장
김상용 어플라이언스북미영업담당
김영락 인도법인장
김영수 어플라이언스연구소 선행기술3팀장
김원범 CHO
김일주 브랜드매니지먼트담당
김준선 VS구매담당
백기문 ID사업부장
윤대식 홍보/대외협력그룹 대외협력담당
이상우 HE경영전략담당 겸)HE컨텐츠서비스사업담당
이현욱 빌트인/쿠킹사업담당
장익환 BS본부 IT사업부장
허재철 한국B2B그룹장
■ 상무 승진
강석판 TV화질/음질개발실장
김동원 H&A기반기술연구소장
김수연 H&A디자인(연) 빌트인/쿠킹Task리더
김승종 VS본부 Head Unit개발리더
김용석 MC경영전략담당
김용진 생산기술원 제조지능화담당
김재일 냉장고T/Freezer사업실장
김혁기 BS본부 IT해외영업담당
노도엽 H&A본부 HR담당
민동선 북미ID/에너지담당
반병선 유럽기획관리담당
백찬 베트남스마트생산담당
백태권 마그렙법인장
서영무 생산기술원 전자생산기술담당
손대기 한국HE마케팅담당
신효식 BS본부 PC개발실장
유재섭 미국서비스법인장
윤영우 CTO C&M표준(연) 5G무선통신표준Task리더
이춘택 에어솔루션생산담당
이현진 노이다생산법인장
임명준 한국영업본부 B2C그룹 온라인가전유통담당
임효준 CTO SW플랫폼(연) Lightweight플랫폼Task리더
장석진 CTO A&B센터 스마트모빌리티연구소장
장차규 어플라이언스 북미빌더영업담당
정재웅 MC품질경영담당
지형섭 인도법인 산하
최윤호 CTO 소재기술센터 마이크로LED Task리더
황규선 BS본부 기획관리담당
황용순 프랑스법인장
황종하 H&A스마트홈케어사업담당
이지효기자 jhlee@wowtv.co.kr
한국경제TV 핫뉴스
ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지