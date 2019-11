재활필라테스 국제 정규교육 첫 번째로 선봬

한국경제TV 핫뉴스

이탈리아 출신 물리치료학 박사, 사비나 포미첼라(Sabina Formichella)가 진행하는 국제지도자 과정이 2020년 3월 오픈한다. 정식 명칭은 Pilates Rehab for Pro(필라테스 전문가들을 위한 재활 필라테스 과정)이며 정식 Certificate Program 교육이다.클래식 필라테스와 재활 필라테스의 대가인 사비나 포미첼라는 1990년대 처음으로 클래식 필라테스를 이탈리아에 보급시킨 세계적인 마스터이며 물리치료학 박사이다.현재 이탈리아에서 트루 필라테스(True Pilates@ Italia)를 운영하고 있으며, Sapienza 의과대학과 공동 연구를 통해 필라테스 운동이 파킨슨 및 근위축 환자들에게 효과가 있음을 과학적으로 입증시킨 장본인이며 현재에도 의학 분야의 필라테스 응용에 관한 25가지 이상의 실험적 논문을 진행하고 있다.본국 이탈리아 외에 해외에선 처음 진행하는 재활필라테스 교육은 총 60시간, 3파트로 나뉜다.첫 번째 파트는 Orthopedics and Traumatology(정형외과 및 외상학), 두 번째는 Neurophysiology and Neurodegenerative Disease(신경 생리학 및 신경 퇴행성 질환), 마지막으로 Treatment with Pilates (필라테스 재활적용 운동법 및 최종시험)으로 구성된다. 수료 이후 필기와 실기시험에서 합격을 해야 정식 자격증이 발급된다.리프필라테스 김태우 대표이사(Jason Kim)는 “재활관련 마스터 선정부터 교육 프로그램과 커리큘럼까지 구성하는데 2년을 준비했다. 연중 1회만 실시되는 사비나 포미첼라의 정규교육이 처음 진행되는 만큼 운영진들이 철저한 교육 준비를 하고 있다. 조기 마감이 예상되고 지원자는 많은 공부와 훈련을 거듭해야 하니 충분한 상담을 통해 지원을 결정하기 바란다.” 라고 전했다.교육은 서울시 강남구 청담동에 위치한 리프필라테스 청담본점에서 진행한다. 더 자세한 내용은 리프필라테스 홈페이지에서 확인하면 된다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지