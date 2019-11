노지훈, ‘다함께 차차차’ 새 멤버 합류

한국경제TV 핫뉴스

가수 노지훈이 SBS Plus 예능 '다함께 차차차'에 출연한다.노지훈의 소속사 빅대디엔터테인먼트는 "노지훈이 현재 방영 중인 SBS Plus 예능 '다함께 차차차'에 합류하여 청소년 축구 국가대표 출신으로서 남다른 축구 실력을 보여줄 예정이다"라고 알렸다.노지훈이 출연 예정인 SBS Plus 예능 '다함께 차차차'는 개그계 메시 이수근과 전 국가대표 스트라이커 이천수를 필두로 한 연예인 축구단을 결성, 국내 최강 풋살팀을 꺾기 위해 도전하는 모습을 담은 프로그램으로 가수 딘딘, 모델 한현민, 개그맨 이진호, 가수 정세운, 하성운, 유승우, 송유빈, 김국헌 등 축구를 사랑하는 연예인들이 대거 출연하며 큰 화제를 모았다.특히 노지훈은 청소년 축구 국가대표 출신으로 MBC '아육대' 풋살 경기에 출전해 놀라운 실력을 보여주며 팀을 우승으로 이끌어 화제가 되었을 뿐만 아니라 지난 6월 tvND 웹 예능 '마일리지싸커'에 출연해 맹활약을 펼친 바 있어, 이번 SBS Plus 예능 '다함께 차차차' 합류 소식에 대한 관심이 더욱더 높아지고 있다.소속사 빅대디엔터테인먼트는 "'다함께 차차차'에 새로운 멤버로 합류하는 노지훈의 활약에 많은 관심과 기대 부탁드린다"며 "예능 출연뿐만 아니라 앞으로도 활발한 활동 이어나갈 계획이니 많은 성원 부탁드린다"고 전했다.한편, 노지훈이 출연하는 SBS Plus '다함께 차차차'는 매주 화요일 오후 10시 방송된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr