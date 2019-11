`만 16살 솔로 가수` 올리, 26일 ‘더쇼’ 출격…본격 방송 무대 시작

한국경제TV 핫뉴스

신예 올리(ORLY)가 음악 프로그램으로 팬들과 만난다.올리는 26일 오후 생방송하는 SBS MTV `더쇼`에서 데뷔 싱글 `Crush On You` 무대를 최초로 공개한다.올리는 `더쇼`를 통해 화려한 댄스 퍼포먼스와 파워풀한 가창력을 마음껏 뽐낼 예정. 특히 음악 방송으로 팬들과 처음 소통하는 만큼, 완벽한 무대를 준비하고 있다는 후문이다.지난 17일 데뷔 싱글 `Crush On You`를 발표하고, 가요계에 출사표를 던진 올리. 그는 만 16살이라는 어린 나이임에도 불구하고 깊은 감성으로 리스너들의 마음을 사로잡았다. 이에 올리가 방송 무대에서는 어떤 모습을 보여줄지, 기대가 높아지고 있다.올리의 `Crush On You`는 팝 스타일의 EDM R&B 댄스곡. 중독성 강한 후렴구와 강렬한 댄스 브레이크가 인상적인 노래다. 그는 프리 데뷔 싱글 `Need You Now`와 상반된 분위기인 `Crush On You`로 색다른 매력을 보여주겠다는 각오다.ANS엔터테인먼트는 "올리의 데뷔 무대가 드디어 펼쳐진다. 독보적인 음색, 퍼포먼스로 무장한 올리의 `Crush On You`에 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.한편, 올리는 `더쇼`를 시작으로 활발한 활동을 이어갈 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지