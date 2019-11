‘컴백 D-DAY’ AOA 신곡 ‘날 보러와요’ 감상 포인트 3

한국경제TV 핫뉴스

26일 컴백하는 그룹 AOA가 걸 크러쉬 문 헌터로 변신한다.AOA는 26일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 여섯 번째 미니앨범 ‘뉴 문(NEW MOON)’의 전곡 음원과 타이틀곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’ 뮤직비디오를 공개한다. 고혹적인 퍼포먼스로 돌아오는 AOA의 새 앨범 감상 포인트 세 가지를 꼽아봤다.하나. 달을 사냥하는 걸 크러쉬 문 헌터 AOA이번 앨범에서 AOA는 달을 사냥하는 문 헌터(MOON HUNTER)로 변신한다. 달은 세상을 환하게 비추는 동시에 AOA의 움직임을 훤히 드러내는 족쇄가 되고, 달의 감시 아래 누군가 와주길 기다리기만 하던 AOA는 자유를 찾아 문 헌터가 되는 이야기를 담았다. 특히 신곡 ‘날 보러와요 (Come See Me)’의 개인 티저에서는 장총, 칼, 활, 권총 등 각자 가진 무기로 달 사냥을 떠나는 멤버들의 모습이 담겨있어 AOA가 담아낸 문 헌터는 어떤 모습일지 관심이 쏠린다.둘. 5인조 재정비+8년차 아이돌이번 활동에서는 한층 더 단단해진 AOA의 성숙한 모습을 확인할 수 있다. AOA는 최근 종영한 Mnet 예능프로그램 ‘퀸덤’에서 경연곡마다 감탄을 자아내게 하는 퍼포먼스로 큰 관심을 얻었다. 변화된 5인조로서 확실한 재정비를 마쳤으며, 8년차 아이돌의 내공과 의지를 인정받았다. 이런 호평에 힘입어 새 앨범 활동에서는 더욱 완벽해진 AOA만의 매력을 뽐낼 예정이다.셋. 신곡 ‘날 보러와요(Come See Me)’, 우아+고혹적 퍼포먼스신곡 ‘날 보러와요 (Come See Me)’는 AOA의 몽환적인 분위기가 돋보이는 곡으로, 강렬한 비트와 서정적인 기타 사운드가 어우러진 댄스곡이다. 한 번만 들어도 귀에 맴도는 후렴구와 랩을 통해 찬 바람이 스치는 깊은 밤의 애틋함을 풀어냈다. 아름다운 달에게서 벗어나고 싶어하는 문헌터 AOA의 의지를 느낄 수 있으며, 우아하면서도 고혹적인 퍼포먼스를 보여줄 예정이다.한편 AOA는 26일 오후 6시 미니 6집 ‘뉴 문’을 발매하며 본격적인 음악 활동에 돌입한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지