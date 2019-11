‘컴백 D-1’ AOA, 새 앨범 ‘NEW MOON’ 프리퀄 스토리 카드 2편 공개

한국경제TV 핫뉴스

컴백을 하루 앞둔 그룹 AOA가 새 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 최고치로 끌어올렸다.AOA의 소속사 FNC엔터테인먼트는 23일 AOA 공식 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 '뉴 문(NEW MOON)'의 프리퀄 스토리 카드 2편을 공개했다."오늘 밤은 달이 없다"의 제목으로 공개된 이미지에서는 16일 공개된 1편에 이어 신비한 스토리 전개로 시선을 사로잡았다. "내려앉은 달빛에도 더는 두렵지 않았다" "나의 고요한 세상을 직접 깨고 나설 거니까" 등 달을 사냥하는 문 헌터(MOON HUNTER)로 변신한 AOA의 결연한 마음을 담아냈다.또 "어둠을 등지고 달을 담았다" "우리는 찬란한 시작을 맞이할 것이다"라는 문구가 담기며 달을 담아낸 문 헌터로서의 새로운 시작을 기대케했다. AOA는 소설과도 같은 프리퀄 스토리 카드 두 편을 통해 25일 공개될 뮤직비디오 티저는 물론, 앨범 콘셉트 전반에 대한 궁금증을 자아내며 컴백에 대한 기대감을 최고치로 끌어올렸다.AOA의 신곡 '날 보러 와요 (Come See Me)'는 AOA의 몽환적인 분위기가 돋보이는 곡으로, 강렬한 비트와 서정적인 기타 사운드가 어우러진 댄스곡이다. 5인조로 변화한 AOA의 우아하면서도 힘있는 퍼포먼스를 보여줄 예정이다.AOA의 새 앨범 '뉴 문'의 음원과 타이틀곡 '날 보러 와요 (Come See Me)' 뮤직비디오는 오는 26일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr