파수닷컴, 화승디지털과 업무협약…"베트남 공략"

화승그룹의 IT 자회사인 화승디지털과 파수닷컴이 베트남 IT 보안시장 공동 진출을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.현지 시각으로 지난 22일 베트남 호치민 인근의 화승비나 사무실에서 개최된 협약식에는 화승그룹의 현석호 부회장과 파수닷컴의 조규곤 대표가 참석해 협약서에 서명했다.양사는 보안 시스템 구축, 보안컨설팅, 클라우드 서비스 등 시장의 니즈에 따라 다양한 형태의 서비스를 제공할 예정이다. 또 베트남을 거점으로 인도네시아 등 동남아 지역으로 비즈니스를 확대할 계획이다.화승그룹 현석호 부회장은 "그 동안 화승그룹이 베트남, 인도네시아, 중국 등 해외에서 쌓아온 사업 역량과 파수닷컴의 보안 솔루션, 컨설팅 역량이 큰 시너지를 발휘해 베트남 IT 및 보안시장 발전에 큰 기여를 할 수 있을 것"이라고 언급하며 "아울러 금번 협약을 통해 신생법인인 화승디지털의 빠른 성장도 기대된다"고 말했다.파수닷컴 조규곤 대표는 "가파른 경제 성장을 보이고 있는 베트남은 이제 본격적인 IT 인프라 투자가 예상되는 만큼 IT 보안 수요도 급증할 것으로 전망되고 있다"며, "화승그룹과의 협약을 통해 양사의 성장은 물론 베트남의 IT 보안 산업 발전을 위해서도 많을 일을 할 수 있을 것으로 기대한다"고 언급했다.이민재기자 tobemj@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지