세계쿠킹베이커리, FHC FOOD & HOTEL CHINA서 메달 19개 수상

올해로 23회를 맞은 상해 FHC(Food and Hotel China 2019) 박람회가 지난 12일부터 14일까지 중국 상해 New International Expo Centre(SNIEC)에서 개최됐다. 상해 식품 박람회는 중국 내 식품, 와인, 음료 분야에서 가장 규모있는 박람회로 식음료 및 식품 서비스, 호텔, 레스토랑, 베이커리, 식품 소매업 등을 위한 전시 및 박람회다.해당 박람회에는 총 48개국, 약 3000개의 업체가 참가했으며 약 12만 명이 방문한 것으로 집계됐다. 또 해당 박람회에서 개최된 19년 상하이 국제대회 FHC FOOD & HOTEL CHINA에는 20개국이 참가해 경합을 펼쳤다.해당 대회에서 충북 청주에 위치한 세계쿠킹베이커리가 해당 박람회에서 열리는 국제대회에 참가해 좋은 성적을 거뒀다는 소식이다. 세계쿠킹베이커리는 금메달 2개, 은메달 10개, 동메달 7개등 총 메달 19개를 석권했다.Plate Dessert Live (디저트) 부문에서 박상수, 신은지(충북여자고3)이 금메달을 Petit Fours Display (쁘띠전시) 김지유(주성고3)가 은메달을 Chicken. Main Course Live (치킨라이브) 유정민(충청대1), 임정훈, 강선경(산남고3), 서민성(오창고2)이 은메달을 송현철(금천고3), 최재우(청주농고2), 김가현(대전과기대1)이 동메달을 수상했다.Barramundi Live(바라문디 휘시) 부문에서는 유정민이 은메달을 Beef Main Course Live (비프) 임정훈, 송찬영(충청대1)이 은메달을 Hand Made Pasta Live (파스타) 부문에서는 송찬영, 강선경이 은메달을 서민성, 송현철, 최재우, 김가현이 동메달을 수상했다.아울러 상하이국제대회에 함께 참가한 참가단 이은수(봉명고3)가 참가한 선수들이 경기를 펼치는 데 있어 국제팀 재능 스탭으로 메달 수상에 큰 역할을 했다.수상자들을 지도한 세계쿠킹베이커리 임상희 대표는 “세계무대에 서는 글로벌쉐프가 되기 위해 성실하게 노력해 온 결과 이와 같이 좋은 성적을 거두게 되어서 지도 선생님으로서 무척 뿌듯함을 느낀다”며 “앞으로도 학생들이 꿈을 이뤄나갈 수 있도록 열심히 지도해 나가겠다”고 소감을 밝혔다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지