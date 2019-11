‘이제훈X이주영 출연’ 크러쉬, 정규 2집 더블 타이틀곡 ‘With You’ 22일 M/V 선공개

한국경제TV 핫뉴스

크러쉬(Crush)는 22일 오후 6시 공식 SNS 및 유튜브 계정을 통해 정규 2집 `프롬 미드나잇 투 선라이즈(From Midnight To Sunrise)` 정식 발매에 앞서 더블 타이틀곡 중 하나인 `With You(위드 유)`의 뮤직비디오를 선공개한다.이날 오후 피네이션(P NATION) 공식 SNS를 통해 크러쉬의 `With You` 뮤직비디오 티저 영상이 기습 공개되며 신곡에 대한 궁금증을 증폭시켰다. 해당 티저에서는 크러쉬의 감미로운 보이스와 함께 멜로디가 시작되고 차갑게 돌아서는 배우 이제훈과 이주영의 모습이 등장해 본편에 대한 기대감을 끌어올렸다.특히 드라마 `시그널`, `여우각시별`, 영화 `건축학개론`, `박열`, `아이 캔 스피크` 등 드라마와 영화를 넘나들며 `믿고 보는 배우`로서 많은 사랑을 받고 있는 이제훈의 4년 만에 뮤직비디오 출연이라 더욱 눈길을 모은다. 여자 주인공으로 출연한 이주영은 영화 `메기`로 제21회 부산국제영화제 ‘올해의 배우상’을 수상하며 충무로 기대주로 떠올랐다. 이어 최근 JTBC `이태원 클라쓰` 캐스팅까지 충무로와 안방극장을 넘나드는 특급 신예로서 활약을 예고한 배우다. 섬세한 연기력으로 사랑받는 두 배우가 이번 뮤직비디오에서 어떤 케미를 선보일지 주목된다.크러쉬는 5년 6개월 만에 선보이는 자신의 두 번째 정규앨범에서 `With You`를 포함해 더블 타이틀로 활동에 나선다. 수록된 12 트랙 모두 작사, 작곡 및 프로듀싱까지 크러쉬가 직접 심혈을 기울였으며, 전곡이 타이틀이라고 해도 손색이 없을 만큼 완성도를 높였다. 컴백의 신호탄이 될 `With You` 뮤직비디오 또한 앨범의 메인 테마인 `시간의 흐름`을 키워드로 감각적인 영상과 스토리를 기대케 하고 있다.웰메이드 명반을 예고한 크러쉬의 정규 2집 ‘From Midnight To Sunrise’는 오는 28일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 그 베일을 벗는다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지