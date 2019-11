래핑차일드, 겨울 시즌 맞이 `시즌 오픈 세일` 진행

한국경제TV 핫뉴스

서양네트웍스의 `래핑차일드`가 겨울 시즌을 맞이해 시즌 오픈 세일을 진행한다.래핑차일드는 지난 11월 15일부터 진행된 `시즌오프` 기간을 통해 겨울 신상품을 최대 61% 할인된 가격에 판매하고 있다. 겨울철 필수 아이템인 구스다운 점퍼와 함께 올해 유행인 푸퍼, 퍼리 점퍼, 라이트 구스다운 점퍼 등 다양한 품목을 만나볼 수 있다.래핑차일드에서 처음 선보이는 프리미엄 아이템 래프 롱 다운은 구스다운(솜털 80:깃털 20)과 필 파워 630의 뛰어난 다운 압축 복원력을 가진 아이템으로 유니섹스 컬러인 카키 컬러, 사랑스러운 인디핑크, 누구에게나 어울리는 블랙 컬러 총 3가지 컬러로 질리지 않는 데일리 아이템이다.익스트림 다운 시리즈 중 익스트림 리버시블 푸퍼 점퍼는 자켓 내외부 반전 포인트로 색다르게 연출 가능한 리버시블 기능이 포함돼 있으며 포켓 익스트림 로고로 고급스러움을 연출할 수 있다. 또한 래핑차일드 테디 퍼리 점퍼는 라이트 구스 점퍼와 컬러 레이어링이 가능하고, 인조 퍼 제품으로 스타일리쉬한 아웃도어 형태의 아이템이다.최근 가족단위로 글램핑 족, 캠핑족이 늘어나면서 더욱 인기몰이를 하고 있는 해당 제품은 시즌오프 기간 동안 라이트 구스 점퍼와 함께 구매하면 더욱 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.래핑차일드 관계자는 "다가오는 겨울을 맞이해 아이 옷을 구매하고자 하는 고객들을 위해 시즌오프 행사를 진행하게 되었다"며 "악세서리 및 영유아를 위한 상하 SET 상품도 마련돼 있으니 많은 관심과 성원 부탁드린다"고 전했다.래핑차일드는 인스타그램을 통해 11월 24일까지 `GET YOUR STYLE` 이벤트를 진행하고 있다. GET YOUR STYLE MEMBER 20인 중 TOP3에 선정되면, 래핑차일드 20SS 제품을 6개월간 월 1회 FREE PASS를 증정 받을 수 있다. 이와 관련된 보다 자세한 사항은 래핑차일드 공식 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.한편 ㈜서양네트웍스(대표 최선정)는 유아동패션 전문기업으로 래핑차일드 뿐만 아니라, 블루독, 블루독베이비, 밍크뮤, 알로봇 등의 사업을 전개하고 있다.