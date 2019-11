로켓펀치, ‘커버 유(COVER U)’ 콘텐츠 연이어 공개…6인 6색 매력

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 로켓펀치(Rocket Punch)가 팬들에게 특별한 ‘커버 유(COVER U)’ 영상을 선보였다.로켓펀치(연희, 쥬리, 수윤, 윤경, 소희, 다현)는 지난 19일부터 21일까지 3일에 걸쳐 로켓펀치 네이버 V라이브 채널을 통해 ‘콜 미 메이비(Call Me Maybe)’, ‘2002’, ‘어쩌나’, ‘러시안룰렛’ 등 다양한 커버 영상을 선보여 화제다.지난 19일 첫 번째로 공개된 멤버 다현의 커버 영상 ‘콜 미 메이비(Call Me Maybe)’는 독보적인 청순 비주얼과 함께 막내답지 않은 탄탄한 보컬 실력을 선보였다. 파티 분위기로 꾸며진 실내에서 장난을 치는 로켓펀치의 유쾌한 에너지는 보는 내내 즐거움을 자아내게 했다.연이어 20일에 공개된 커버 영상 ‘2002’는 수윤의 숨겨진 보컬 실력을 선보이며 짙은 감성을 전달했으며, 같은 날 공개된 ‘어쩌다’ 커버 영상 또한 로켓펀치만의 소녀감성을 가득 담아 재해석해 눈을 뗄 수 없는 완벽한 퍼포먼스를 펼쳤다.이어 21일 마지막으로 공개된 레드벨벳의 ‘러시안룰렛’ 커버 영상은 로켓펀치의 핑크빛 미모와 톡톡 튀는 매력을 한껏 담아내 6인 6색의 매력을 뽐냈다.네이버 V 라이브와 로켓펀치가 함께한 ‘커버 유(COVER U)’는 그간 선보이지 않았던 로켓펀치의 다채로운 매력을 담아낸 다양한 콘텐츠로 글로벌 팬들의 관심을 한 몸에 받고 있다.한편, 로켓펀치는 지난 8월 데뷔 앨범 ‘핑크 펀치(PINK PUNCH)’를 발매하고 타이틀곡 ‘빔밤붐(BIM BAM BUM)’은 물론 후속곡 ‘러브 이즈 오버(Love Is Over)’로 팬들과 만났다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지