방탄소년단, 그래미 진출 불발

그룹 방탄소년단(BTS)이 이번에도 그래미 진출을 놓쳤다.이 상을 주관하는 미국레코드예술과학아카데미(NARAS)는 20일(이하 현지시간) 제62회 그래미 어워즈(Grammy Awards) 84개 부문 후보 명단을 공개했다.방탄소년단은 그간 `베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스`나 `신인상(The Best new artist)` 등 부문에서 후보에 포함될 가능성이 조심스럽게 제기됐지만, 지난 제61회 그래미 어워즈에 이어 이번에도 후보 명단에 오르지 못했다.명단에 따르면 `신인상`은 블랙 푸마스, 빌리 아일리시, 릴 나스 엑스, 리초 등 8개 팀이 경쟁한다.`올해의 레코드`(Record of the year)를 놓고는 본 이베어의 `헤이, 마`(Hey, Ma), 빌리 아일리시의 `배드 가이`(bad guy), 아리아나 그란데 `세븐 링스`(7 rings), 칼리드 `토크`(Talk), 리초의 `트루스 허츠`(Truth Hurts) 등 8개 곡이 경합한다.`올해의 앨범`(Album of the year) 부문에선 본 이베어 `i,i`, 아리아나 그란데 `생큐, 넥스트`(THANK U, NEXT), 릴 나스 엑스 `7` 등 8개 앨범이 후보에 올랐다.`올해의 노래`(Songs of the year)는 빌리 아일리시 `배드 가이`, H.E.R.의 `하드 플레이스`(Hard Place), 테일러 스위프트 `러버`(Lover) 등 8곡이 후보에 선정됐다.방탄소년단은 지난 4월 발매한 앨범 `맵 오브 더 솔 : 페르소나`(Map of the Soul: Persona)가 빌보드 메인 앨범 차트인 `빌보드 200` 정상에 오르고, 1년 2개월간의 월드투어에서 총 200만 명 이상의 관객을 모으는 등 세계적으로 성공적 행보를 이어 나가며 그래미 후보에 오를 수도 있다는 가능성이 제기됐다.또 지난 2월 열린 제61회 그래미 어워즈에서 `베스트 R&B 앨범` 시상자로 나서고, 그래미 어워즈를 주최하는 레코드예술과학아카데미 회원으로 선정됐다.이는 그래미가 세계 팝 음악계에서 방탄소년단의 영향력을 분명히 인지하고 있다는 신호로도 해석됐다.그러나 일각에서는 그래미가 비영어권 아티스트와 힙합·댄스 음악에 배타적이라는 점에서 방탄소년단의 후보 지명 가능성을 낮게 점쳤다.빌보드 메인 앨범 차트 `빌보드 200`에서는 1위를 기록했으나 메인 싱글 차트인 `핫100`에서는 8위가 최고 성적이라는 것도 약점으로 지목됐다.다만 미국 팝계 3대 시상식 중 이미 두 곳에서 상을 받은 만큼 그래미를 향한 도전은 계속될 것으로 보인다.방탄소년단은 지난 5월 미국 `빌보드 뮤직 어워즈`에서 `톱 듀오/그룹`과 `톱 소셜 아티스트` 상을 받았다. `아메리칸 뮤직 어워즈`(AMAs)의 경우 지난해 `페이보릿 소셜 아티스트` 상을 받았고 오는 24일(미 현지시간) 열릴 올해 시상식에서도 3개 부문 후보에 올라 있다.그래미상은 음악인·음악산업업계 종사자 등으로 구성된 미국레코드예술과학아카데미 회원들의 투표로 수상자를 가린다.미국 음악상 중 가장 큰 규모와 권위를 자랑하며 아티스트의 대중적 인기보다 예술성과 음악적 역량에 무게를 두는 게 특징이다.