‘엘사가 부르는 캐럴’ 이디나 멘젤, ‘Christmas: A Season of Love’ 발매

디즈니 애니메이션 '겨울왕국' 엘사 목소리로 전세계인의 사랑을 받은 가수 이디나 멘젤이 올 겨울 캐럴 앨범으로 돌아왔다.지난달 18일 디지털 앨범으로 공개된 이디나 멘젤의 '크리스마스: 사랑의 계절(Christmas: A Season of Love)'이 '겨울왕국2' 개봉을 앞두고 음악 팬들의 주목을 받고 있는 것.이디나 멘젤은 전작에 이어 '겨울왕국2'에서도 엘사 역을 맡아 주제곡 'Into the Unknown'을 노래해 다시 한 번 전세계인을 사로잡을 전망이다. 이디나 멘젤의 '크리스마스: 사랑의 계절'은 마치 엘사가 캐럴을 부르는 듯한 느낌을 선사하며 이미 팬들 사이에선 반드시 들어야 할 캐럴 앨범으로 입소문을 타고 있다.이디나 멘젤의 이번 캐럴 앨범엔 'Sleigh Ride', 'O Holy Night' 등 크리스마스 고전 캐럴뿐만 아니라 신곡도 담겨있다. 특히 팝스타 아리아나 그란데가 피처링한 신곡 'A Hand For Mrs. Claus'는 '겨울왕국'의 음악들을 탄생시킨 크리스틴 앤더슨 로페즈(Kristen Anderson-Lopez)와 로버트 로페즈(Robert Lopez)가 작곡했다. 이 곡은 아내 없이는 크리스마스 업무를 소화하지 못하는 우스꽝스러운 산타의 이야기를 그려 듣는 이로 하여금 웃음을 자아낸다.이 외에도 빌리 포터(Billy Porter)와 조쉬 게드(Josh Gad) 등이 앨범에 참여해 이디나 멘젤와 환상의 듀엣을 자랑한다.한편 이디나 멘젤이 참여한 '겨울왕국2' OST는 지난 16일 온라인 발매되어 영화 개봉 전부터 팬들의 이목을 집중시켰다.