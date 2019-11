우주소녀, V 라이브 `컴백 쇼`서 걸크러시 신곡 `이루리` 무대 최초 공개

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 우주소녀가 성공적인 컴백 쇼를 마쳤다.우주소녀는 19일 네이버 V 라이브 우주소녀 채널을 통해 새 미니앨범 `As You Wish`(애즈 유 위시) 발매를 기념하는 컴백 쇼 `WJSN COMEBACK SHOW `를 개최, 전세계 생중계로 선보였다.이날 우주소녀는 글로벌 팬들과 뜻깊은 컴백 일을 함께했고, 앨범에 관해 세세한 설명은 물론이고 각 트랙 소개, 반전 매력 가득한 라이브 무대까지 풍성한 코너로 행복한 자축의 시간을 가졌다.먼저 우주소녀는 지난여름 `썸머퀸`으로의 도약을 알린 `Boogie Up`(부기 업)에 이어 `이루리 (As You Wish)`로 5개월 만의 컴백을 두고 "`Boogie Up`으로 너무나도 많은 사랑을 받아서 그 응원에 보답해드리고자 빠르게 컴백하게 됐다"고 특별한 소감을 밝혔다.특히 이번 타이틀곡 `이루리`에 관해서 은서는 "우주소녀의 힘과 당당함이 보여지는 곡", 설아는 “처음 들었을 때 이거다! 이거만큼 우주소녀를 보여드릴 수 있는 곡은 없다고 생각했다”고 남다른 첫인상을 언급했다. 여기에 연정은 환상적인 라이브로 하이라이트 부분을 노래하며 듣는 이들의 마음을 설레게 만들었다.더불어 수록곡 `Full Moon`(풀 문)의 작곡가로 이름을 올린 다원은 "전작 `우주정거장`보다 굉장히 힘들게 작업했고, 처음으로 색다른 장르에 도전한 곡이다. 수정도 많았지만 멤버들이 잘 불러줘서 만족스러운 결과물이 나왔다"고 말했고, 엑시는 자작곡 `Don’t Touch`(돈 터치)에 대해 "이별을 하는 순간 나는 너에게서 나의 존재의 가치를 찾지 않겠다는 의미로 당당한 모습을 담았다"라며 이번 앨범에 참여한 곡 작업 과정을 직접 소개하기도 했다.신곡의 이름을 딴 `소원, 이루리` 코너도 컴백 쇼의 재미를 더했다. 멤버들은 "2019년을 마무리하는 덕담 한마디"를 시작으로 "다 같이 파이팅하기"까지 다양한 종류의 소원들을 서로 이뤄주며 특유의 발랄한 분위기를 뿜어내 보는 이들의 웃음을 절로 자아내게 했다.우주소녀는 “`이루리`로 컴백하게 됐는데 많은 응원과 사랑해주셔서 감사드리고 컴백 쇼를 통해 성공적인 시작을 할 수 있을 것 같다”면서 “신곡 `이루리` 많이 들어주시고, 우정 분들도 원하시는 소원 다 이루어졌으면 좋겠다”고 앞으로의 활동 다짐을 전했다.뿐만 아니라 우주소녀는 이날 수록곡 `야광별`과 타이틀곡 `이루리` 무대를 최초로 공개하며 팬들의 기대감을 충족시켰다. `야광별` 무대로는 달달한 보컬과 촉촉한 감성을 자랑했고, `이루리`로는 신비로운 가득한 멜로디를 바탕으로 걸크러시 넘치는 화려한 퍼포먼스를 선보이며 음악 팬들을 눈과 귀를 모두 매료시켰다.이처럼 발랄하고 유쾌한 매력으로 컴백 쇼를 가득 채운 우주소녀는 이날 하트 수 6억 개를 기록하며 성공적인 컴백을 알렸다. 우주소녀의 새 앨범 `As You Wish`는 신비롭고 몽환적인 색깔부터 파격적인 변신까지 모두 담아 색다른 변화를 꾀했다. 특히 타이틀곡 `이루리`로는 `고백을 앞둔 소녀들이 원하는 대로 이루어지는 로맨스 판타지 감성을 담았고, 몽환적인 보컬 라인과 주문을 외우는 듯한 후렴구 멜로디로 중독성을 더해 음악 팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.한편, 우주소녀는 19일 새 앨범 As You Wish`와 수록 타이틀곡 `이루리`를 발표, 본격적인 컴백 활동을 시작한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지