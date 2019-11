‘날 보러 와요’ AOA 찬미, ‘우아+파워풀’ 문 헌터 등극

한국경제TV 핫뉴스

AOA 찬미가 신곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’ 티저를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 한껏 높였다.찬미의 소속사 FNC엔터테인먼트는 19일 AOA 공식 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 ‘뉴 문(NEW MOON)’의 찬미 편 티저를 공개했다.공개된 티저 비디오에서 찬미는 우아하면서도 파워풀한 문 헌터(MOON HUNTER)의 모습으로 등장했다. 찬미는 타깃을 겨냥해 활시위를 힘껏 당기며 달 사냥을 앞둔 비장한 분위기를 완벽히 그려냈다. 티저와 함께 공개된 재킷 포스터에서 찬미는 붉은 빛 헤어로 강렬한 포스를 풍기며 보는 이들의 눈길을 끌고 있다.AOA 멤버 찬미는 음악 외에도 연기 활동, 유튜브 크리에이터 등 다양한 방면에서 끼를 방출하고 있다. 최근 종영한 Mnet 예능프로그램 ‘퀸덤’에서는 경연곡마다 감탄을 자아내게 하는 파워풀한 댄스 실력을 선보이며 호평을 받았다. 또 최근 웹드라마 ‘사랑공식 11M’에서는 뛰어난 운동신경을 자랑하는 지윤 역으로 발탁돼 통통튀는 매력을 선보이고 있다.AOA의 새 앨범 ‘뉴 문’의 음원과 타이틀곡 ‘날 보러 와요 (Come See Me)’ 뮤직비디오는 오는 11월 26일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지