스마일라식 수술결과에 영향 주는 원인 인자, 3개국 공동연구로 규명

시력교정술에 대한 한국-유럽 3개국 공동 연구에서 스마일(Small Incision Lenticule Extraction) 수술결과에 영향을 주는 원인 인자를 규명해 학계의 주목을 받고 있다.`스마일 수술을 이용한 근시 교정 시 영향을 주는 원인 인자 규명`을 주제로 한 해당 연구 논문(원제: Influence of Extrinsic and Intrinsic Parameters on Myopic Correction in Small Incision Lenticule Extraction)은 저명한 국제 SCI 학술지 `Journal of Refractive Surgery` 11월호에 등재됐다.이 연구는 한국-네덜란드-독일 3개국을 대표하는 안과 의료진들이 모인 글로벌 프로젝트로 한국의 강성용 원장(아이리움안과), 네덜란드는 Dr. Luger (Bergman Clinics), 독일의 Dr. Suphi Taneri (Center for Refractive Surgery Muenster)가 참여했다.연구팀은 시력교정술 후 매우 드물게 과교정 또는 저교정이 발생할 수 있음에 착안하여, 최근 각 국에서 활발히 시행중인 스마일 수술의 보다 완벽한 시력교정을 위한 빅데이터 분석의 필요성에 뜻을 같이 하여 본 연구를 시작했다고 전했다.3개국 연구센터에서는 스마일 수술 후 과교정 또는 저교정에 영향을 줄 수 있는 변수로 연령, 성별, 계절성 원인 등의 외부요인과 레이저 수술장비 세팅, 각막 조건, 광학부 등 내부 요인 등으로 분리해서 수술 데이터를 분석했다.연구 결과, 공통적으로 눈의 돗수, 연령, 성별이 스마일 수술 후 결과에 미묘하지만 중요하게 영향을 준다고 밝혔다. 따라서, 스마일 수술 시 이러한 원인 인자들을 잘 알고 환자 별 맞춤 수술을 해야만 정확한 시력교정이 가능하다.강성용 원장은 "스마일 수술의 향후 보다 정확한 시력교정을 위해 꼭 필요한 연구라는 점에 큰 의미가 있으며, 후속 연구를 통해 3개국 빅데이터를 기반으로 지속적인 시스템적 보완을 이어나가 근시교정의 신뢰도를 더욱 높일 것"이라고 전했다.한편 강성용 원장은 ISRS(The International Society of Refractive Surgery)의 2020년 국제위원회 멤버로 위촉됐다.