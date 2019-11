메가박스, ‘겨울왕국2’ MX 대개봉…올겨울 심장을 요동치게할 사운드 어택

한국경제TV 핫뉴스

라이프시어터 메가박스가 오는 21일 개봉하는 올 겨울 최고의 기대작 디즈니 애니메이션 <겨울왕국2>의 MX 돌비 애트모스 개봉을 확정했다.<겨울왕국2>는 마법의 힘에 능숙해진 아렌델 왕국의 여왕 ‘엘사’와 동생 ‘안나’가 숨겨진 과거의 비밀과 새로운 운명을 찾기 위해 모험을 떠나는 이야기를 그린 작품이다.2014년 개봉 당시 애니메이션 중 최초로 국내에서 천만 관객을 동원한 <겨울왕국> 이후, 5년 만에 속편으로 돌아온 <겨울왕국2>는 개봉 전부터 90%에 육박한 사전 예매율을 기록하며 강력한 신드롬을 예고하고 있다.이번 편은 전작에 비해 한층 더 탄탄한 줄거리와 황홀한 영상미 그리고 풍성한 사운드로 작품의 완성도를 높였다는 평가를 받고 있다. 특히, 지난 15일 글로벌 및 한국어 버전 OST 전체 음원이 공개된 후 5년 전 센세이션을 불러일으킨 OST ‘렛 잇 고(Let it go)’에 버금가는 중독성 짙은 사운드 트랙이라는 호평을 받으며, 박스오피스 뿐만 아니라 음원차트도 올킬할 기세를 보이고 있다.이번 OST는 <겨울왕국> 음악 신드롬의 주역인 크리스틴 앤더슨-로페즈와 로버트 로페즈 부부가 새롭게 작곡, 작사한 7곡을 비롯한 총 46곡이 러닝타임 내내 수시로 흘러나와 뮤지컬 영화를 방불케한다는 평가를 받으며, 사운드 특별관에 대한 관심도 올라가고 있다.특히 <겨울왕국2> 개봉에 앞서 혁신적인 사운드 기술을 통해 <보헤미안 랩소디> 이후 소리의 아이콘으로 자리매김한 사운드 특별관 ‘MX’에 대한 관심이 높다. 메가박스는 MX로 봐야하는 이유를 다음과 같이 설명했다.MX는 돌비의 첨단 음향기술인 돌비 애트모스를 적용해 기존 5.1채널 기반의 시스템에서 벗어나 전방위에 설치된 스피커가 전-후-좌-우-상-하 전방위로 흐르는 소리의 움직임을 사실적으로 표현해 현실감 넘치는 사운드를 구현한다.<겨울왕국2>는 주인공들이 노래를 통해 감정을 표현할 때 한 편의 뮤지컬을 보는 듯하다. 여기에 웅장한 오케스트라 선율이 맛을 더한다. 메인 테마곡인 ‘숨겨진 세상(into the known)’은 새로운 모험을 떠나는 주인공 엘사의 내면을 표현한 곡으로 이를 제대로 즐기려면 사운드를 온몸으로 체감할 수 있는 사운드 중심의 특별관이 제격이다. 또한 주변 인물인 크리스토퍼가 부르는 `나무들 사이에서 길을 잃다`(lost in the woods)도 MX로 들으면 더욱 생생하다. 상영관 전면을 감싸는 60개 이상의 마이어(Meyer)사의 명품 스피커와 우퍼가 영화 속 사운드를 깊이 있게 전달해 콘서트장에 와있는 것처럼 최고의 음악적 디테일을 경험할 수 있다.메가박스 관계자는 “5년 만에 우리 곁으로 돌아온 올 겨울 최고 화제작 <겨울왕국2>는 스토리와 음악, 캐릭터까지 모두 한층 성숙해져서 돌아왔다”며 “사운드 특별관 MX가 제공하는 웅장하고 입체적인 사운드로 <겨울왕국2>를 관람하며 깊은 감동과 여운을 느끼길 바란다”고 전했다.한편, <겨울왕국2>의 돌비 애트모스 버전은 전국 9개 MX 보유 지점(코엑스, 성수, 상암월드컵경기장, 목동, 고양스타필드, 하남스타필드, 송도, 영통, 대구신세계)에서 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지