우주소녀, 성소-선의-미기와 신곡 ‘이루리’ 열혈 홍보로 뭉쳤다

걸그룹 우주소녀 성소,선의,미기가 오랜만에 근황을 알렸다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 최근 우주소녀 공식 SNS 채널에 멤버 성소와 선의, 미기가 근황과 함께 우주소녀의 새로운 미니앨범 `As You Wish`(애즈 유 위시) 수록 타이틀곡 `이루리 (As You Wish)'의 포인트 안무 영상을 기습 공개해 이목을 끌었다.공개된 영상 속에는 우주소녀가 오랜만에 13인이 모두 한자리에 모여 시선을 집중시켰다. 특히 성소와 선의, 미기가 신곡 '이루리'의 포인트 안무를 선보이며 신곡을 응원하는 장면이 담겨 더욱 화제를 모았다.세 사람은 다른 멤버들과 함께 '이루리' 안무를 매끄럽게 소화하는 모습을 보여주며 상큼 발랄한 비주얼을 자랑했다. 화기애애한 현장 속에서 다영을 비롯해 멤버들의 원 포인트 레슨을 받는 등 서로 신곡 안무를 가르쳐주고 따라 하며 유쾌한 분위기를 자아내 보는 이들의 입가에 미소를 자아냈다. 특히 우주소녀 선의와 미기는 중국에서 걸그룹 화전소녀로 활동하고 있으며 성소 역시 여러 드라마와 예능에 출연하는 등 바쁜 현지 스케줄 속에서도 신곡 '이루리' 홍보에 적극적으로 나서며 남다른 우정을 드러냈다.성소와 선의, 미기의 응원을 받으며 컴백 준비에 박차를 가하고 있는 우주소녀는 타이틀곡 '이루리'의 뮤직비디오 티저 영상과 앨범 `As You Wish'의 하이라이트 음원을 담은 프리뷰 영상까지 모두 공개하며 컴백의 기대감을 끌어올렸다.더욱이 신곡 '이루리'는 고백을 앞둔 소녀의 솔직한 감정을 대표하는 곡으로, 우주소녀 특유의 신비롭고 몽환미 폭발하는 아우라부터 화려한 카리스마로 무장한 걸크러시까지 모두 만날 수 있을 것으로 기대돼 음악 팬들의 관심이 더욱 집중되고 있다.한편, 우주소녀는 오늘 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 새 앨범 `As You Wish'와 수록 타이틀곡 '이루리'를 발표하고, 같은 날 오후 8시 네이버 브이라이브를 통해 특별한 컴백쇼를 개최한다.