『Global Daily - 2019년 11월 19일』



[Top Down]

- 미국 증시는 무역 협상 관련 엇갈린 뉴스플로우에 방향성 제한 속 소폭 상승. S&P500 +0.1%

- 중국 증시는 경기 부양책 시행 기대감에 상승. 상해종합 +0.6%, 심천종합 +0.7%



[Bottom Up]

[산업] 미국, 화웨이 거래제한 90일 유예 공식 발표

[산업] 스마트폰 OLED 5인치에서 6.5인치로 대형화

[마이크로소프트(MSFT.US)] 2020년 11월 말에 차세대 Xbox 출시 예정

[산업] 中틱톡, 음악 스트리밍 서비스 곧 진출

[에스티로더(EL.US)] K-뷰티 브랜드 닥터자르트가 2조원에 에스티 로더에 인수

[산업] 에어비앤비와 국제올림픽위원회, 글로벌 올림픽 파트너십 발표

[노보 노디스크(NVO.US)] 다이서나와 RNAi 치료제 공동개발 계약 발표

[산업] CNBC, 워렌의 ‘Medicare for All’ 정책 수정은 유화적인 태도 변화로 평가

[산업] 中 베이징, 5G 가입자 수 상용화 열흘만에 4만 명 돌파

[산업] 中 2022년까지 메자닌 시장 규모 165조원에 달할 것



[ETF 포트폴리오: 미국리츠(VNQ), 배당성장(NOBL), 반도체(SOXX), 중국IT성장주(KWEB), 글로벌배당(SDIV)]

