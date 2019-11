딘딘, 정규 1집 린-이원석 피처링곡 티저 영상 공개 ‘음악 성장+비주얼 변신’

한국경제TV 핫뉴스

뮤지션 딘딘이 상반된 분위기의 타이틀곡 티저를 공개했다.딘딘은 지난 18일 개인 SNS를 통해 정규 1집 ‘Goodbye My Twenties(굿바이 마이 트웬티스)’ 티저 영상을 게재했다.공개된 영상에는 트리플 타이틀곡 중 ‘생각보다 괜찮지 않아(Feat. 린)’와 ‘Fallin` Down(폴링 다운)(Feat. 이원석 Of 데이브레이크)’의 티저가 담겨있다.‘생각보다 괜찮지 않아’ 티저는 끝이 보이지 않는 터널을 걸어가는 딘딘의 뒷모습이 인상적이다. 특히 “생각보다 괜찮지 않아”라는 가사 한 소절만으로 딘딘과 린의 보컬 케미가 느껴졌다.자연스럽게 이어진 ‘Fallin` Down’ 티저에는 퇴폐적인 딘딘의 비주얼 변신이 돋보였다. 나른하게 늘어지는 딘딘의 목소리에 이어 영상 말미 폭발적인 이원석의 보컬이 더해져 기대감을 고조시켰다.첫 정규앨범인 만큼 음악적으로나 비주얼적으로 세심하게 신경 쓴 딘딘의 노력이 역대급 명반 탄생을 예고, 대중의 취향까지 완벽 저격할 것으로 보인다.한편, 전곡 자작곡으로 구성된 딘딘의 첫 번째 정규앨범 ‘Goodbye My Twenties’는 오는 20일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지