11/19일 하나금융투자 전략 이재만[화수분전략] 숨겨진 무형자산 가치_글로벌 편* 11/18일 ‘화수분전략_숨겨진 무형자산 가치’라는 자료를 통해서 기업의 공표되지 않은 무형자산 가치[브랜드 가치=기업 (시가총액)-(총자산-총부채-공표된 무형자산)]와 투자전략에 접목할 수 있는 아이디어 제시* 이를 글로벌 기업도 적용 가능. 평가 방식은 ① 시가총액 대비 숨겨진 무형자산 비율(브랜드 가치 변화)과 ② 숨겨진 무형자산 대비 순이익 비율(브랜드 수익성 변화: Return on Brand)이 중요한 평가지표* 기업의 시가총액 대비 숨겨진 무형자산 비율이 무조건 높다고 ‘좋다’라고 평가할 수만은 없음. 섹터마다 절대적인 비율 차이도 있지만, 숨겨진 무형자산 비율이 높아지면 언젠가는 고평가 또는 자산상각에 대한 우려가 불거질 수 있기 때문* 1999년 마이크로소프트(1998~99년 시가총액 1위 기업)의 시가총액 대비 숨겨진 무형자산 비율(브랜드 가치)은 IT버블 붕괴 직전 해당 비율은 94%까지 상승했지만, 당시 숨겨진 무형자산 대비 순이익 비율(Return on Brand: ROB) 2.5%에서 1.8%(1998~99년)까지 하락했음* 엑슨모빌(2006~07년 시가총액 1위 기업)도 글로벌 금융위기 직전인 2007년 ROB는 10.4%로 06년 11.9%에서 낮아졌지만, 브랜드 가치는 74.5%에서 76.5%로 높아짐* 당시 두 기업의 브랜드 가치는 높아졌지만 브랜드 대비 수익성은 낮아지면서 ‘위험시그널’. 무형자산 가치를 평가함에 있어 무형자산 가치 대비 수익성 개선 여부가 중요하다는 것을 보여준 사례* 현재 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 페이스북, 넷플릭스 등과 같은 글로벌 증시의 주도 기업들의 브랜드 가치와 브랜드 가치 대비 수익성은 모두 높아지고 있음* 위에서 언급된 기업들을 제외하고 주요 섹터별 글로벌 기업들의 브랜드 가치와 브랜드 가치 대비 수익성(ROB)이 개선될 기업들을 보면,* ① IT: 삼성전자 (53,500 0.00%) , T SM (39,300 -0.88%) C, SAP, 액센츄어, 엔비디아, Broadcom. ② 씨클리컬(산업재/소재/에너지): 보잉, 유니온 (4,495 -0.55%) 퍼시픽, 지멘스, Linde, 토탈.* ③ 헬스케어: 존슨앤드존슨, 로슈홀딩, 노바티스, 글락소 스미스클라인. ④ 소비재: 알리바바, 폭스바겐, 크리스챤 디올, 소니. ⑤ 금융: 로얄 뱅크 오브 캐나다, 블랙록