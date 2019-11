신예 올리, `시든 꽃에 물을 주듯` 커버 공개…`애틋함` 담았다

한국경제TV 핫뉴스

신예 올리가 팬들을 위한 특별 선물을 준비했다.올리는 지난 18일 오후 공식 유튜브와 SNS 채널을 통해 HYNN(박혜원)의 `시든 꽃에 물을 주듯` 커버 영상을 공개했다.영상 속 올리는 `시든 꽃에 물을 주듯`을 자신만의 스타일로 열창해 눈길을 끌었다. 특유의 중저음 목소리로 잔잔하게 노래를 시작한 올리는 곡의 끝부분에서는 파워풀한 가창력을 뽐내 이목을 집중시켰다.올리가 커버한 HYNN의 `시든 꽃에 물을 주듯`은 식어버린 연인의 마음을 시든 꽃에 비유한 발라드 곡. 올리는 원곡과는 다르게, 자신만의 음악적 색을 가득 담아 올리 표 `시든 꽃에 물을 주듯`을 완성했다.올해 만 16살이 된 올리는 ANS엔터테인먼트가 준비한 첫 솔로 가수다. 그는 지난 17일 싱글 `Crush On You`를 발표하고, 정식으로 데뷔했다. 프리 데뷔곡 `Need You Now`부터 `Crush On You`까지 어린 나이가 믿기지 않을 만큼 성숙한 감성과 보컬 실력을 자랑해, 대중들의 관심을 모은 바 있다.한편, 올리는 데뷔 싱글 `Crush On You`로 본격적인 활동을 시작할 예정이다.