정준일, 2019 연말 콘서트 ‘러브 유 아이 두’ 성료 “우리 오래오래 봐요”

감동과 여운이 가득했던 가수 정준일의 연말 콘서트가 성공적으로 마무리됐다.정준일은 지난 8일부터 17일까지 이화여대 삼성홀에서 총 6회 공연으로 2019 연말 단독 콘서트 ‘러브 유 아이 두(LOVE YOU I DO)’를 개최했다.소편성으로 구성한 `겨울`, 오케스트라와 함께하는 `사랑` 콘서트와는 달리, 정준일은 이번 공연에서 밴드 구성으로 새롭게 팬들과 만났다. 드럼(박은찬), 기타(문승찬, 정인성), 건반(권영찬, 송성경), 베이스(이정훈), 코러스(전지운, 김설령, 권진환)까지 국내 최정상 연주자 9명이 함께해 공연의 완성도를 높였다.정준일은 매회 관객들의 눈과 귀를 매료시키는 명품 라이브 공연을 펼쳤다. 정규 3집 타이틀곡 `바램`으로 콘서트의 포문을 연 후 "공연을 보러 간다는 게 쉬운 일이 아닌데, 좋지 않은 날씨에도 불구하고 가득 채워주셔서 감사드린다. 제가 보답하는 길은 더 열심히 노래하는 거라 생각하고 최선을 다해서 노래하겠다"며 첫 인사를 전했다.이어 ‘안아줘’, ‘고백’, ‘첫눈’, ‘너에게’, ‘하늘을 날아’, ‘새겨울’ 등 대표곡 무대들로 진한 감동을 선사했다. 또, 최근 발표한 네 번째 정규앨범 ‘러브 유 아이 두(LOVE YOU I DO)’ 더블타이틀곡 ‘그래 아니까’, ‘걸스(Girls)’를 포함한 전 수록곡 무대를 최초 공개하며 객석을 열광시켰다.정준일은 “10년째 이렇게 공연을 하고 있다. 항상 걱정을 하며 공연을 준비하는데 이렇게 많은 분들이 와주셔서 계속 할 수 있었다. 오랫동안 음악을 하고 싶다”며 감사한 마음을 담은 끝인사를 전했다.총 4200명의 관객이 찾은 정준일의 2019 연말 콘서트 ‘러브 유 아이 두(LOVE YOU I DO)’는 무대, 음향, 조명 등 모든 부분에서 관객들의 호평을 이끌어냈다. 공연을 본 관객들은 “믿고 보는 정준일 콘서트”, “아직도 여운이 가시지 않는다”, “우리 오래오래 봐요” 등의 감상평을 남기며 이번 연말 콘서트에 큰 만족감을 나타냈다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지