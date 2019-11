‘STATION X 4 LOVEs for Winter’ 첫 번째 곡 ‘This is Your Day’ 20일 공개

한국경제TV 핫뉴스

'STATION X'의 포문을 여는 프로젝트 'STATION X 4 LOVEs for Winter (2019 SMTOWN Winter)'(스테이션 엑스 포 러브스 포 윈터)의 첫 번째 곡 'This is Your Day'(디스 이즈 유어 데이)가 11월 20일 공개된다.UN이 정한 세계어린이날(World Children`s Day) 및 유엔아동권리협약 30주년을 기념해 SM엔터테인먼트(이하 SM)와 유니세프가 컬래버레이션한 'This is Your Day (for every child, UNICEF)'는 11월 20일 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, QQ뮤직, 쿠거우뮤직, 쿠워뮤직 등 각종 음악 사이트에서 공개되며, 뮤직비디오도 유튜브 및 네이버TV SMTOWN 채널에서 만날 수 있어 좋은 반응이 기대된다.신곡 'This is Your Day'는 다이내믹한 코드 진행이 인상적인 피아노 기반의 팝 발라드 곡으로, 히트메이커 유영진이 작사한 가사에는 모든 어린이들이 행복하기를 바라는 소망과 밝은 미래를 함께 지켜주겠다는 마음을 담았으며, 보아와 제이민, 슈퍼주니어 최시원, 소녀시대 써니, 샤이니 태민, 엑소 수호, 레드벨벳 웬디, NCT 도영이 가창에 참여했다.더불어 이번 컬래버레이션은 한국 최초 유니세프 동아시아태평양 지역 친선대사로 임명된 최시원의 아이디어로 진행되었으며, 참여 아티스트 모두 어린이들을 위한 노래 취지에 공감해 재능 기부로 참여한 만큼 훈훈함을 더한다.또한 이번 음원 수익금은 2016년부터 SM과 유니세프가 함께 펼치고 있는 어린이 음악 교육 지원 프로그램 'SMile for U'(스마일 포 유) 캠페인에 기부, 베트남 지역의 어린이 및 청소년, 장애아동을 위한 음악교육 지원사업에 사용될 예정이다.한편, SM 디지털 음원 공개 채널 'STATION X'의 첫 프로젝트 'STATION X 4 LOVEs for Winter (2019 SMTOWN Winter)'는 'This is Your Day'를 시작으로 '하얀 겨울 (White Winter)', 'Coming Home'(커밍 홈), 'Forever'(포에버) 등 신곡 4곡을 순차 공개한다.