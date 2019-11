SuperM, 대한항공 글로벌 앰버서더 프로젝트 송 ‘Let’s Go Everywhere’ 공개

한국경제TV 핫뉴스

SuperM(슈퍼엠)이 부른 대한항공 글로벌 앰버서더 프로젝트 송 'Let's Go Everywhere'(렛츠 고 에브리웨어)가 공개된다.SuperM의 'Let's Go Everywhere'는 11월 18일 오후 6시 멜론, 플로, 지니 등 각종 음악 사이트를 통해 음원 공개되며, 이에 앞서 뮤직비디오는 오전 9시 대한항공 공식 유튜브 채널을 통해 공개되어 좋은 반응을 얻고 있다.'Let's Go Everywhere'는 파워풀하고 에너제틱한 비트가 돋보이는 일렉트로 팝 댄스 곡으로 히트메이커 켄지(Kenzie)가 작곡했으며, 가사에는 어디든 함께 가자는 메시지를 담아 여행을 떠나는 순간의 짜릿한 설렘과 두근거림을 선사한다.더불어 이번 곡은 대한항공 전 노선에서 선보이고 있는 뮤직비디오 형식의 기내 안전비디오에 삽입되었으며, SuperM이 기내 안전비디오의 주인공으로 출연해 시선을 사로잡고 있다.또한 음원 수익금은 빈곤에 대한 사회적 인식을 개선하는 단체 Global Poverty Project(글로벌 파버티 프로젝트)가 진행하는 세계적인 캠페인 'Global Citizen'(글로벌 시티즌)에 기부될 예정이어서 의미를 더한다.한편, SuperM은 북미 주요 도시에서 'SuperM We Are The Future Live'(슈퍼엠 위 아 더 퓨처 라이브)를 성황리에 펼치고 있으며, 오는 19일(현지시간) 미국 뉴욕 메디슨 스퀘어 가든에서 열기를 이어간다.