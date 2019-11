`신예 싱송라` 헤일리, `SNS 3부작`으로 `한국 활동` 본격 시동

한국경제TV 핫뉴스

싱어송라이터 헤일리가 본격적인 한국 활동을 개시한다.팝뮤직엔터테인먼트는 18일 "헤일리가 한국에서 본격적인 음악 작업을 매진한지 1년 만에 새로운 프로젝트로 여러분들을 만날 것이다"고 밝혔다.이들에 따르면 헤일리의 새로운 프로젝트는 `SNS 3부작`이다. 젊은 세대가 공감할 수 있는 톡톡 튀는 가사와 아름다운 멜로디로 리스너들과 소통할 계획. 그는 오는 22일 발매하는 첫 싱글을 시작으로 매 달 한곡씩 3부작을 이어갈 예정이다.지난 2018년 tvN 드라마 `식샤를 합시다3:비긴즈` OST에 `어디서 뭐해요`로 참여해 눈길을 끈 헤일리. 그는 9살 때 미국으로 유학을 떠나 성악과 피아노를 배우고 현재 뉴욕 콜게이트 대학에서 음악과 작곡을 전공한 싱어송라이터다.헤일리는 미국에서부터 `TRULY`, `BURNING`, `SNOW DROPS`, `Never Fall Again` 등 자신의 결과물을 꾸준히 발표하며 국내 활동을 기대케 했다. 올 초 학업을 마치고 한국을 찾은 헤일리는 약 1년여 동안 음악적 완숙미를 갖추기 위해 심혈을 기울였다.팝뮤직엔터테인먼트는 "헤일리의 다양한 매력을 여러분들에게 보여드리기 위해 최선을 다해 노력한 만큼, 좋은 결과물이 탄생한 것 같다. 본격적으로 한국 활동을 시작하는 헤일리에게 많은 분들의 관심과 기대를 부탁드린다"고 밝혔다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지