아스트로, ‘BLUE FLAME’ 하이라이트 메들리 공개

그룹 아스트로(ASTRO)가 여섯 번째 미니 앨범 ‘BLUE FLAME`(블루 플레임)을 미리 만나볼 수 있는 하이라이트 메들리 영상을 공개하며 컴백 임박을 알렸다.아스트로는 지난 17일 공식 SNS 채널에 타이틀곡 ‘Blue Flame’을 포함한 총 5곡의 하이라이트 메들리 영상을 게재해 이목을 집중시켰다.먼저, 타이틀곡 ‘Blue Flame’은 국내외 유명 작곡가진들이 작곡에 참여, 레게와 뭄바톤 리듬이 그루브한 느낌을 주는 곡이다. 영상 속 들려오는 ‘너에게 날 던져, like blue flame’에서 알 수 있듯 푸른 불꽃처럼 적극적인 사랑을 고백하는 가사가 세련되고 강렬한 분위기를 자아낸다.뿐만 아니라 라틴 리듬을 기반으로 한 중독성 있는 팝 댄스 곡 ‘Go&Stop’(고앤스탑), 귀를 사로잡는 강렬한 베이스와 청량한 보컬로 설렘을 자아내는 퓨처 팝 ‘다야(All About You)’, 계절의 분위기가 녹아든 서정적인 팝 댄스 곡 ‘찬바람 불 때면’(When The Wind Blows), 피아노 선율과 함께 소중한 팬들을 향한 마음을 담은 팝 발라드 곡 ‘You’re my world’(유어 마이 월드)까지, 아스트로의 매력적인 음색을 담은 총 5곡이 듣는 즐거움을 선사한다.특히 ‘찬바람 불 때면’은 멤버 라키의 자작곡으로 아스트로만의 색을 입힌 가사와 멜로디에 라키의 감성을 더해 완성도를 높여 눈길을 끈다.이처럼 아스트로는 짧지만 귀를 사로잡는 수록곡들의 하이라이트를 공개하며 컴백 열기를 달구고 있다. 또한 이전 볼 수 없던 강렬한 타이틀곡부터 팬들을 향한 노래까지 아스트로의 색다른 모습들로 트랙을 가득 채우며 음악적 스펙트럼의 확장을 예고해 기대를 모은다. 비주얼 변화는 물론 음악적으로 한층 성숙해진 아스트로의 컴백에 뜨거운 관심이 계속되고 있는 이유다.한편, 아스트로는 오는 20일 오후 6시 온라인 사이트를 통해 여섯 번째 미니 앨범 ‘BLUE FLAME’의 음원을 발매, 같은 날 서울 광진구 YES24 라이브홀에서 쇼케이스를 진행한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지