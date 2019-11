한 번에 6가지 IT 자격증 취득 대비 가능한 에듀윌 연간회원반

한국경제TV 핫뉴스

취업에 필요한 IT 자격증 6가지를 한 번 결제로 모두 준비할 수 있는 온라인 교육과정이 있다. 종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)의 `IT 자격증 연간회원반`이다.한 번 결제로 ▲컴퓨터활용능력1급 ▲사무자동화산업기사 ▲워드프로세서 ▲정보처리기사 ▲정보처리산업기사 ▲정보기기운용기능사까지 취업에 유용한 6개 IT 자격증 과정을 무제한으로 수강할 수 있다.IT 자격증 분야 전문 교수진이 최신 개정 사항을 반영하여 합격 콘텐츠를 제공하는 에듀윌 `IT 자격증 연간회원반`은 합리적인 수강료로 많은 수강생들에게 호평을 받고있다.에듀윌 관계자는 "취업 준비가 시급해 단기간에 2개 이상 자격이 필요하신 분이나 여러 가지 자격증 취득을 모두 준비하고 싶지만 가격이 부담스러운 분들이라면 에듀윌 연간회원반으로 효율적인 IT 자격증 취득에 도전해보시길 바란다"고 설명했다.에듀윌 `IT 자격증 연간회원반`에 대한 자세한 내용은 에듀윌 IT 자격증 홈페이지에서 확인할 수 있다.한편 에듀윌은 대통령상을 비롯한 정부 기관상 10관왕을 달성한 종합교육기업이다. 특히 KRI 한국기록원으로부터 2년 연속 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 공식 인증 받았으며 한국리서치로부터 공무원 선호도, 인지도 1위 기업을 입증 받은 유일한 기업이다.ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지