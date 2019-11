[배시원 쌤의 신나는 영어여행] 'learn'과 관련된 표현들

'배우다'라는 뜻을 가진 가장 기본적인 단어는 바로 learn입니다.

한 소녀의 당찬 외침이 느껴지는 이 노래는 ‘브리트니 스피어스’의 [I’m not a girl, yet not a woman]입니다. 산다는 건 끊임없는 변화의 연속일지도 모릅니다. 시간이 흐르고, 나이가 들어감에 따라 모든 사람은 자연스럽게 변하게 됩니다. 하지만 한 단계 발전하기 위해서는 끊임없이 무언가를 배우고 노력해야 합니다. 그래서 오늘은 ‘배움(공부)’과 관련된 영어 표현들에 대해 알아보겠습니다.우선 다들 아시는 것처럼, ‘배우다’라는 뜻을 가진 가장 기본적인 단어는 바로 learn입니다. 그래서 learn English는 ‘영어를 배우다’이고 learn how to swim은 ‘수영을 배우다’라고 해석할 수 있습니다. 하지만 learn에 ‘외우다, 암기하다’라는 뜻도 있기 때문에 learn one’s part는 ‘자기의 배역[대사]을 외우다’라는 뜻이고, learn by heart라는 숙어 역시 ‘외우다(가슴 속에 새기다)’라는 뜻이랍니다.마찬가지로 우리가 ‘공부하다’라고만 외웠던 study 역시 ‘외우다’라는 뜻이 있어서 He studied the script는 ‘그는 대본을 연습했다’라는 뜻이랍니다. 심지어 명사로 ‘배우’란 뜻이 있어서 a quick study는 ‘대사를 빨리 외우는 배우’를 가리키는 말이고, 반대로 a slow study는 ‘대사를 더디게 외우는 배우’를 가리키는 말이랍니다.그렇다면 혹시 understudy란 단어는 무슨 뜻일까요? 네, 바로 ‘(임시) 대역 배우’를 가리키는 말이랍니다. She wants to understudy Phoebe as Cinderella라는 문장은 ‘그녀는 피비의 대역으로 신데렐라역을 맡고 싶어한다’라고 해석할 수 있답니다. 이제는 더 이상 understudy를 ‘아래서 공부한다’라고 해석하시는 분은 없겠죠?제가 처음 영어 강사를 시작할 때는, 다 안다고 착각한 적도 있었습니다. 그러나 10년이 지난 지금은 아직도 모르는 것 투성입니다. 저는 더 이상 초보 강사는 아니지만, 그렇다고 대강사도 아닙니다. 좀 더 나은 영어 칼럼을 쓰기 위해 더 많이 배우고 노력하겠습니다. 감사합니다.