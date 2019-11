다음주(11/18~22) 전략: 숨은그림 찾기

11/15일 하나금융투자 주식시황/파생 김용구다음주(11/18~22) 전략: 숨은그림 찾기* 다음주 국내증시는 시장의 장기 중심 추세선인 KOSPI 60월 이동평균선(환산 지수대 2,150pt) 탈환을 모색하는 중립이상의 주가흐름 전개를 예상. 차주 시장 초점은 12월 정상회담 시기/장소/의제 조율 및 확.정을 위한 후속조치격 미중 무역협상 경과에 집중될 전망. 중국측 단계적 관세철회 합의 주장에 일정수준 선을 그었던 미국일 것이나, 1) 12/15일 1,560억$ 상당의 중국산 IT 소비재 15% 관세부과 발효시점이 얼마 남지 않았고, 2) 최근 일련의 경기/정책/정치 불확실성을 이유로 시시각각 수세로 내몰리고 있는 트럼프측 2020년 재선가도와, 3) 반론제시에도 불구 여전히 사태해결을 낙관 중인 백악관의 전향적 협상자세를 고려할 경우, 11월말 실무자 협상을 통한 정상회담 개최 확.정, 12월 초순께 정상회담 실시, 2020년 휴전선언 가능성이 우세* 궁금한 점은 미중 단계적 관세완화의 증시 함의 판단. 첫째, 미중 통상마찰 리스크 해빙전환은 그간 US Macro Play에 집중됐던 글로벌 증시 포커스의 China Macro Play를 위시한 Non-US 마켓으로의 분화를 채근하는 정촉매로 기능할 전망. 외국인 러브콜이 견인하는 과매도 EM/한국 괄목상대 시도 본격화를 예상하는 이유. 둘째, 국내외 경기/정책/정치 불확실성을 이유로 극도의 경계감이 우세했던 국내증시는 이번 미중 무역합의를 분기로 안도감과 기대감이 감도는 구간으로 국면전환에 나설 전망. 5월 미중 무역협상 파행 직전 주가 레벨까지의 원점회귀를 상정할 경우, 연말 KOSPI는 지수 2,250pt선까지 상향조정이 가능. 셋째, 최악의 G2 정치 불확실성은 그간 국내외 증시 내 'IT Long & 산업재(구리 Play) Short' 페어 트 레이 (36,500 -2.14%) 딩 고착화로 파급. 관련 리스크에 대응하는 가장 실 효성 (81,600 +0.12%) 높은 안전지대는 바로 IT고, 경험적 우범지대는 역시나 산업재였던 셈. 단계적 관세완화에 근거한 G2 리스크 국면전환 여지는 그간 수세로 일관했던 산업재 환골탈태를 채근하는 마중물로 기능할 전망. 해외 E&P 건설, 철강, 기계(굴삭기), LNG 밸류체인(조선/피팅/보냉재) 대표주 Bottom-fishing을 강조하는 이유