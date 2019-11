마마무, 신곡 `HIP`으로 음원차트 1위 등극

한국경제TV 핫뉴스

걸그룹 마마무가 신곡 `HIP`으로 음원차트를 장악했다.마마무는 지난 14일 두 번째 정규앨범 `reality in BLACK`을 발표한 가운데, 타이틀곡 `HIP`은 현재(오전 8시 기준) 벅스 1위, 네이버뮤직 1위, 소리바다 1위, 멜론 3위, 지니 3위, 올레뮤직 3위로 주요 음원차트 최상위권을 장악하며 `믿듣맘무`의 귀환을 알렸다.이외에도 수록곡 `우린 결국 다시 만날 운명이었지(Destiny)`, `Universe`, `열 밤(Ten Nights)`, `4x4ever`, `Better` 등이 주요 음원차트 실시간 차트 상위권에 안착하며 뜨거운 호응을 얻고 있다.더욱이 철옹성 같은 발라드 강세의 차트 속 댄스곡으로 최상위권에 안착해 더욱 눈길을 끈다.이로써 마마무는 데뷔곡 `Mr. 애매모호`를 시작으로 `피아노맨`, `음오아예` `넌 is 뭔들`, `데칼코마니`, `나로 말할 것 같으면`, `별이 빛나는 밤`, `너나 해`, `윈드 플라워`, `고고베베`, `HIP`까지 흥행불패 신화를 이어가며 K팝 대표 걸그룹의 위용을 자랑했다.타이틀곡 `HIP`은 타인의 시선을 의식하기 보다는 온전히 나를 사랑할 때 멋이 따라온다는 메시지를 담은 곡으로, 마마무만의 한층 힙한 퍼포먼스로 당찬 매력을 더했다.힙한 노랫말은 물론, 스웨그 넘치는 강렬한 퍼포먼스까지 눈 뗄 틈 없는 마마무만의 독보적인 무드를 담아냈다.특히 마마무는 그간 발표하는 곡마다 음원차트에서 두각을 드러내며 인기 고공행진을 이어가고 있는 만큼 `믿듣맘무`에 이은 이젠 설명이 필요없는 `역시맘무`로서의 입지를 더욱 공고히 했다.한편, 마마무는 15일 KBS2 `뮤직뱅크`에 출연해 신곡 `HIP` 무대를 꾸미며 본격 컴백 활동에 나선다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지