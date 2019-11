`컴백` 스윗소로우, 정규 5집 PART.1 `NEW DAY` 15일 발표

한국경제TV 핫뉴스

믿고 듣는 그룹 스윗소로우(인호진, 송우진, 김영우)의 신곡이 베일을 벗는다.스윗소로우는 15일 정오 각종 온라인 음원 사이트에 정규 5집 PART.1 `NEW DAY(뉴 데이)`를 발표하고 팬들을 찾는다.`NEW DAY`에는 총 네 개의 트랙이 담긴다. 타이틀 `다 잘될 거라 생각해`를 비롯해 `My Cinema`, `나에게 위로해`, `달라`가 수록된다. 싱어송라이터 그룹 스윗소로우답게, 이번 정규 5집 역시 멤버들의 자작곡으로 채워졌다.먼저 스윗소로우의 음악적 색을 그대로 녹여낸 `다 잘될 거라 생각해`는 리더 인호진이 작사를, 김영우가 작곡을 맡았다. 여기에 베이시스트 Nathan East, 드러머 Steve Ferrone, 재즈 기타리스트 Jack Lee, 올라운더 플레이어 Norihito Sumitomo 등 세계적인 아티스트들이 편곡에 참여해 완성도를 높였다.이어지는 `My Cinema`는 많은 추억이 있는 영화관, 그리고 영화에 담긴 삶의 이야기를 그린 노래. 특히 멤버 송우진의 자작곡이라는 점이 눈길을 끈다. 세 번째 트랙 `나에게 위로해`는 김영우 작사·작곡으로 이번 앨범의 유일한 발라드 넘버. 리스너들에게 `잘 버텼다, 잘 견뎠다`는 담담한 위로를 건네는 곡이다.`NEW DAY`의 마지막 트랙인 `달라`는 김영우가 작곡을, 세 멤버가 함께 머리를 맞대고 가사를 써 내려간 곡. 신나는 사운드가 인상적인 노래라는 귀띔이다.약 2년 반 만에 정규 5집으로 팬들과 만나는 스윗소로우. 이들은 한층 더 단단해져 돌아와 자신들의 이야기를 음악으로 보여주겠다는 각오다.한편, 스윗소로우는 15일 정오 정규 5집 PART.1 `NEW DAY`를 발표하고 활발한 활동을 시작할 계획이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지