`아시아 원톱 걸그룹` 트와이스, 3년 연속 NHK `홍백가합전` 출연 확정

한국경제TV 핫뉴스

트와이스가 일본의 대표적인 연말 특집 프로그램 NHK `홍백가합전` 출연을 확정 지었다.NHK는 14일 오후 공식 홈페이지를 통해 올해로 70회를 맞이한 `홍백가합전`의 출연진을 공개했다.트와이스는 일본에서 데뷔 앨범을 발표한 2017년부터 올해까지, 3년 연속 출연자 리스트에 이름을 올렸다.K팝 그룹이 본 프로그램에서 3년 연속 무대를 펼치는 건 트와이스가 최초다.2017년 처음 출연했을 시, 일본어 버전 `TT`를 가창하며 상큼 발랄한 매력으로 시청자의 마음을 녹였다.지난해는 일본 정규 1집 `BDZ`의 동명 타이틀곡과 영화 `센세이쿤슈`의 주제가인 `I Want You Back`(아이 원트 유 백) 무대를 선보였다.2018년 무대는 42.7%의 시청률을 기록했고, 이는 49팀의 가수 중 무려 6위에 해당하는 성적이다.2017년 37.4%의 시청률로 전체 출연진 중 27위에 랭크된 점을 감안하면, 트와이스의 무서운 인기 상승세를 실감할 수 있다.과연 올해는 어떤 공연으로 시청자를 사로잡을지 벌써부터 기대가 쏠린다.`홍백가합전`은 매년 12월 31일 일본 공영 방송 NHK에서 방영되며 올해로 70회를 맞이한다.한 해 동안 일본에서 가장 큰 사랑을 받은 가수들이 총출동해, 홍팀과 백팀으로 나눠 공연을 펼치고 대항전을 갖는 방식으로 진행된다.역대 최고 시청률 81%, 평균 시청률 40%를 상회할 만큼 높은 인기를 자랑한다.한편, 트와이스는 2017년 6월 일본에서 데뷔 베스트앨범 `#TWICE`를 발표하고 현지 활동을 시작했다.이후 일본에서 발매한 음반으로 `8연속 플래티넘`(일본 레코드 협회가 출하량 25만 장을 넘은 앨범에 수여하는 인증)이라는 대기록을 달성했다.오는 20일에는 신보 `&TWICE`(앤드 트와이스)를 공개한다.지난 10월 18일 0시 선공개한 타이틀곡 `Fake & True’(페이크 앤드 트루)는 일본 라인 뮤직 실시간 차트 1위에 오르며 큰 인기를 누렸다.현재 트와이스는 `TWICE WORLD TOUR 2019 `TWICELIGHTS``(트와이스 월드투어 2019 `트와이스라이츠`)를 진행 중이며, 최근 2020년 3월 3~4일 도쿄돔 2회 추가 공연을 발표해 화제를 모았다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지