딘딘, 정규 1집 트리플 타이틀곡 ‘폴링 다운(Feat. 이원석 Of 데이브레이크)’ 가사 티저 공개

뮤지션 딘딘이 첫 정규앨범 속 가사 일부를 공개하며 발매 분위기를 고조시켰다.딘딘은 지난 14일 개인 SNS를 통해 첫 번째 정규앨범 'Goodbye My Twenties(굿바이 마이 트웬티스)' 타이틀곡 중 하나인 'Fallin` Down(폴링 다운)(Feat. 이원석 Of 데이브레이크)'의 가사 일부를 공개했다.다채로운 네온사인 불빛 아래 딘딘의 자유분방한 모습이 담긴 이미지에는 휘날리는 글씨체와 걸맞은 강렬한 가사가 시선을 모았다.'넌 말했지 네가 없어야지 / 나 정신 차린다고 / 틀렸네 기분 어때 / 이렇게 더 망가졌으니 / 이게 나다워 / 네가 저주하던 그 모습이 그래 나 맞아'라는 가사를 통해 헤어진 연인을 원망하는 화자의 복잡한 심경이 느껴졌다.매 작업마다 솔직한 가사로 리스너들의 공감을 이끌어 내고 있는 딘딘과 최근 MBC '복면가왕'에서 5연승 가왕으로 보컬 실력을 입증한 데이브레이크 이원석의 목소리가 만나 어떤 시너지를 발산했을지 궁금증이 높아지고 있다.특히 소비어스 관계자에 따르면 무려 20곡으로 구성된 딘딘의 첫 정규앨범의 타이틀곡은 'Fallin` Down'을 비롯해 'Paradise(파라다이스)(Feat. 스텔라장)', '생각보다 괜찮지 않아(Feat. 린)'까지 트리플 타이틀곡으로 낙점됐다. 두 곡에서는 여성 보컬과의 조화로 딘딘의 새로운 음악적 시도를 엿볼 수 있을 전망이다.한편, 전곡 자작곡으로 채워진 딘딘의 첫 번째 정규앨범 'Goodbye My Twenties'는 오는 20일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 전격 발매된다.