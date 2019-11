드림캐쳐 시연, 강렬 매력 빛나는 `블라인드 데이즈` 커버 공개

한국경제TV 핫뉴스

드림캐쳐컴퍼니는 15일 정오 공식 SNS 채널에 드림캐쳐 메인보컬 시연의 `블라인드 데이즈(Blind Days)` 커버 영상을 게재했다.영상 속 시연은 특유의 감성적이면서도 파워풀한 목소리로 `블라인드 데이즈`를 열창하고 있다. 특히 드림캐쳐 활동으로 보여준 메탈록 사운드의 매력은 물론, `블라인드 데이즈`와 어우러진 폭발적인 가창력으로 팬들의 감탄을 자아냈다.시연이 커버한 `블라인드 데이즈`는 드림캐쳐와 특별한 인연이 있다. 바로 스페셜 미니앨범 `Raid of Dream`을 컬래버레이션한 모바일 게임 `킹스레이드`의 OST 넘버이기 때문. 이를 통해 드림캐쳐의 팬클럽 `InSomnia`는 물론 전 세계 게임 유저들 역시 열띤 반응을 보이고 있다.드림캐쳐컴퍼니는 "팬들의 사랑 속에 `Raid of Dream`의 활동을 무사히 마칠 수 있었다. 여러분들에게 받은 사랑을 돌려드리고자 이번 스페셜 커버를 준비하게 됐다. 드림캐쳐와 `킹스레이드`의 여운을 즐기시는 팬 여러분들에게 많은 기쁨을 드렸으면 좋겠다"고 밝혔다.한편 드림캐쳐는 현재 유럽 7개국 투어 콘서트 를 성황리에 마무리하고 잠시 휴식을 취하는 중이다. 이들은 12월 6일부터 15일까지 약 열흘 동안 미국 5개 도시를 순회하는 투어 콘서트 `Invitation from Nightmare City in USA`를 개최하고 팬들과의 만남을 더욱 넓혀갈 예정이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지