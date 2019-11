은지원, 2019 솔로 콘서트 CD & DVD 발매

한국경제TV 핫뉴스

은지원의 솔로 콘서트 실황이 담긴 CD와 DVD가 오는 28일 정식 출시된다. 예약 판매는 14일 오후 2시부터 YG셀렉트에서 시작됐다.은지원은 지난 7월 단독 솔로 콘서트(EUN JIWON 2019 CONCERT `ON FIRE`)로 팬들을 들끓게 한 바 있다. 솔로 힙합 아티스트 은지원의 진면목을 확인했던 현장이었다.이번 'EUN JIWON 2019 CONCERT [ON FIRE] LIVE CD & DVD'를 통해 무대 위 은지원의 폭발적인 에너지와 당시 뜨거웠던 순간을 고스란히 다시 볼 수 있다.은지원이 약 10년 만에 발표한 솔로 정규앨범 `G1`의 신곡들을 포함해 20곡이 넘는 무대 영상과 콘서트 비하인드 영상까지 다채롭게 만나볼 수 있다.캠별로 선택해서 볼 수 있는 멀티 앵글 영상이 들어가 있어 특별함을 더했다. QR코드를 이용해 모바일에서 HD급 영상을 편리하게 감상할 수도 있다.특히 콘서트 VCR 현장 사진을 별도의 북클립으로 추려냈다. 생동감 넘치는 포토북과 굿즈 등 다양한 볼거리로 소장 가치를 높였다.2019 은지원 단독 콘서트 실황과 2018 은지원 프라이빗 스테이지의 공연 영상만 모은 HD 화질의 블루레이 디스크도 출시된다. 블루레이 디스크는 한정 상품으로 주문 수량만큼만 제작되며 오는 12월 19일에 발매된다.은지원은 음악 활동과 더불어 tvN `신서유기7` MBN `자연스럽게` 등 예능 프로그램에 꾸준히 출연하며 사랑받고 있다.1997년 젝스키스 리더로 데뷔한 은지원은 '폼생폼사', '커플' 등 수많은 명곡을 탄생시키며 활동했다. 이후 힙합 아티스트로 변신해 '만취 In Melody', '미카사로', '8t. Truck', '올빼미', '싸이렌', 'Adios' `불나방` 등 다양한 솔로 히트곡들로 존재감을 뽐냈다.