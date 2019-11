김준수, ‘발라드&뮤지컬 콘서트’ 14일 티켓오픈 ‘치열한 피켓팅 예고’

한국경제TV 핫뉴스

3년 만에 다시 돌아오는 김준수의 연말 콘서트 티켓 예매가 14일 진행된다.씨제스 엔터테인먼트는 “14일 오후 8시 멜론 티켓을 통해 김준수의 연말 콘서트 ‘2019 XIA Ballad&Musical Concert with Orchestra Vol.6’의 티켓 예매가 진행된다. 3년 만에 다시 개최되는 뮤지컬 발라드 콘서트인 만큼 김준수의 다채로운 음악과 연말을 함께 보내고 싶어 하는 팬들의 반응이 벌써부터 뜨거워 치열한 예매 전쟁이 예고된다”고 전했다.2012년 처음 선보인 김준수의 발라드&뮤지컬 콘서트는 풀 오케스트라와 발라드, OST, 뮤지컬 넘버가 어우러진 곡들로 김준수의 올 라이브가 함께 빚어낸 하모니의 향연이라는 찬사 속에 지난 5년간 꾸준히 이어져 온 김준수의 대표 공연이다. 2016년 군 입대 전 진행된 ‘XIA Ballad&Musical Concert with Orchestra Vol.5’이후 3년 만에 다시 돌아오는 발라드&뮤지컬 콘서트인만큼 김준수와 함께 할 연말을 기다리는 팬들이 적지않다.앞서 김준수는 지난 10월 진행된 브이 라이브를 통해 팬들의 콘서트 스포 요청에 “그 해 새로운 뮤지컬을 하게 되면 콘서트의 뮤지컬 섹션에서 그 작품을 메인으로 꾸려왔던 것 같다”라고 연말 발라드&뮤지컬 콘서트에 대한 언급을 짧게나마 이야기 하며 티켓 예매 예열을 시작한 바 있다. 올해 새로운 뮤지컬 작품으로 관객들을 만나 왔던 만큼 김준수가 이번에는 어떠한 세트리스트로 팬들을 만날지 벌써부터 기대감이 높아지고 있다.김준수는 이번 연말 역시 팬들과 함께 행복한 시간들을 보내기 위해 선곡부터 공연 구성까지 다양한 아이디어를 내며 풍성한 세트리스트로 관객들 앞에 찾아가기 위해 힘을 쏟고 있다는 후문. 그의 콘서트에서만 만나 볼 수 있는 특별한 ‘지니타임’부터 오케스트라가 함께하는 웅장한 선율의 다채로운 장르의 음악들까지, 한순간도 눈을 뗄 수 없는 특별한 무대를 만나기 위해 오늘 저녁 8시, 또 한 번 치열한 피켓팅 전쟁이 예상된다.김준수의 공연 티켓 예매를 앞둔 팬들은 “티켓팅 꼭 성공하게 해주세요! 내 자리는 꼭 있을거야!”, “3년만에 다시 눈콘이라니! 벌써부터 두근두근 12월 언제와요?”, “연말에는 당연히 김준수 뮤발콘이지! 1차관문 꼭 통과하기를 간절히 빌어봅니다!”등 다양한 반응을 전하고 있다.한편, 치열한 예매 전쟁이 예고되는 김준수의 연말 콘서트 ‘2019 XIA Ballad&Musical Concert with Orchestra Vol.6’ 티켓 예매는 14일 오후 8시 멜론 티켓을 통해 단독으로 진행되며 12월 28일과 29일 오후 7시 코엑스 Hall D에서 개최된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지