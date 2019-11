몬스타엑스, 美 빌보드 `월드 앨범&월드 디지털 송 세일즈` 차트 톱 10 등극

한국경제TV 핫뉴스

그룹 몬스타엑스가 미국 빌보드의 각종 차트를 섭렵했다.미국의 음악 전문 매체 빌보드는 최근 자사 홈페이지를 통해 "몬스타엑스가 <`FOLLOW` : FIND YOU>(`팔로우` : 파인드 유) 앨범으로 월드 앨범 & 월드 디지털 송 세일즈 차트 톱 10위로 돌아오다(Monsta X Return to Top 10 of World Albums & World Digital Song Sales Charts With `Follow-Find You`)"라는 기사를 게재하며 이들의 글로벌 활약을 알렸다.빌보드가 발표한 차트에 따르면 몬스타엑스는 앨범 <`FOLLOW` : FIND YOU>로 `월드 앨범 차트` 10위, `히트시커 앨범` 차트 15위를 차지했고, 타이틀곡 `FOLLOW`는 `월드 디지털 송 세일즈` 5위에 오르는 높은 성과를 거뒀다.특히 이번 신보는 `월드 앨범 차트`에서는 이전에 발표한 앨범들에 이어 9번째 톱 10을 차지했고, K팝 앨범을 많이 찾아볼 수 없는 차트인 `히트시커 앨범`에서도 앞선 앨범에서 기록했던 4개의 톱 5를 포함해 총 7번째로 동 차트에 진입하며 끊임없는 글로벌 인기의 저력을 과시했다. 또한, 타이틀곡 `FOLLOW` 역시 `월드 디지털 송 세일즈 차트`에서 5위에 오르며 몬스타엑스가 해당 차트에서 톱 5을 차지한 5번째 곡이 됐다. 뮤직비디오를 선 공개하며 화제를 모았던 수록곡 `FIND YOU`도 21위를 기록, 이는 몬스타엑스의 `월드 디지털 송 세일즈 차트`서 히트한 총 곡 수를 15개로 늘렸다.더불어 매체는 "지난 1년간 발표했던 두 장의 앨범은 그룹의 더 어둡고 차가운 면을 포용하는데, 이번 앨범은 더 밝고 유쾌한 사운드로 돌아온 듯 보인다"면서 "잔잔한 신시사이저 발라드 `FIND YOU`를 선보인 것은 거칠고 강한 사운드에 터프한 이미지로 알려진 그룹의 주요 음악색을 바꾼 것이며, 다이나믹한 싱글 `FOLLOW`는 2016년 발표한 곡 `HERO`(히어로)의 역동적인 느낌을 떠오르게 한다"고 칭찬했다. 이어 "이러한 두 가지 에너지들은 앨범 전체에 걸쳐 표현된다"며 "`MONSTA TRUCK`(몬스타 트럭)과 `DISASTER`(디제스터)는 시그니처적인 강렬함을, `U R`(유 알)과 `MIRROR`(미러)는 어쿠스틱한 음악처럼 잔잔하고 포근한 분위기를 표현한다"고 앨범 전체에 관한 세밀한 평가도 덧붙였다.뿐만 아니라 빌보드 칼럼니스트 제프 벤자민(Jeff Benjamin)은 자신의 SNS 채널에 "`월드 앨범`과 `월드 디지털 송 세일즈 차트`에서 강세를 보이고 있는 몬스타엑스 축하한다"며 "최근 음악방송 1위 축하하고 건강하고 행복하길 바란다"는 글을 게재하며 특별한 축하를 전하기도 했다.글로벌 팬들의 시선을 또 한 번 사로잡은 몬스타엑스는 앞서 새 미니앨범 <`FOLLOW` : FIND YOU>로 빌보드와 롤링스톤 인디아를 비롯해 스페인, 브라질 언론 등 전세계에 소개되며 외신들의 높은 관심을 받은 바 있다. 또한, 타이틀곡 `FOLLOW`로는 음악방송 2관왕을 차지하며 국내외에서 모두 뜨거운 사랑을 받기도 했다. 여기에 빌보드의 각종 차트에서도 뛰어난 선전을 보이며 글로벌 파워를 스스로 증명하고 있다.한편, 몬스타엑스는 최근 신보 <`FOLLOW` : FIND YOU> 활동을 마치고 글로벌 활동에 박차를 가할 계획이다.