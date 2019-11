스윗소로우, 15일 컴백 확정…새 타이틀은 `다 잘될 거라 생각해`

한국경제TV 핫뉴스

믿고 듣는 그룹 스윗소로우(인호진, 송우진, 김영우)가 새로운 감성을 품고 돌아온다.소속사 스윗소로우컴퍼니에 따르면 스윗소로우는 오는 15일 정규 5집 PART.1 `NEW DAY(뉴 데이)`로 컴백한다.새 정규 앨범 `NEW DAY`는 스윗소로우의 음악적 컬러를 확실하게 담아낼 예정. 특히 인호진이 작사, 김영우가 작곡을 맡은 타이틀곡 `다 잘될 거라 생각해`는 스윗소로우다운 음악을 만들기 위해 세 멤버가 함께 고민에 고민을 거듭해 완성한 곡이라는 귀띔이다.지난 2017년 팀의 큰 변화를 겪은 스윗소로우. 이들은 잠시 숨 고르는 시간을 가진 뒤, 2019년 바버렛츠와 스바스바라는 프로젝트 팀을 결성했다. 이후 바버렛츠와 함께 리메이크 싱글 `좋을 텐데`를 발표한 스윗소로우는 자신들을 기다리는 대중들 곁으로 다시 돌아왔다.변화를 겪은 스윗소로우는 더욱 단단해졌다. 이에 이들은 한층 더 업그레이드된 음악과 하모니로 리스너들 곁을 찾겠다는 각오다.한편, 스윗소로우의 정규 5집 PART.1 `NEW DAY`는 오는 15일 정오 각종 온라인 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지