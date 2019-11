`컴백 D-2` 마마무, 새 정규앨범 `reality in BLACK’ 캐릭터 포스터 공개

한국경제TV 핫뉴스

오는 14일 컴백을 앞둔 걸그룹 마마무가 새 정규앨범 캐릭터 포스터를 공개했다.마마무는 공식 SNS를 통해 두 번째 정규앨범 `reality in BLACK`의 콘셉트인 평행우주를 총망라한 포스터를 게재하며, 컴백 열기를 고조시켰다.공개된 사진에는 각기 다른 평행우주 속 16빛깔 마마무 멤버들의 다양한 삶이 풍성한 볼거리는 물론, 깊은 의미를 드러내며 방대한 세계관의 완성을 알렸다.앞선 `포시즌 포컬러 프로젝트`로 멤버별 상징 컬러와 계절을 활용해 색다른 볼거리를 안겼다면, 이번에는 `평행우주` 세계관을 앞세운 견고한 스토리텔링으로 눈길을 끈다.마마무의 새 앨범명 `reality in BLACK`은 `Bless Life And Carry Knowledge` 약자로, `삶을 축복하고 지식은 전한다`는 뜻처럼 어떤 직업, 어떤 모습의 삶일지라도 모두 축복한다는 메시지를 담았다.이는 타인의 시선에 의식하지 않는 삶, 내가 가장 나다울 수 있는 삶을 이야기하는 타이틀곡 `HIP`이 전하고자 하는 메시지와 맞닿아있으며, 마마무만의 당당하고 당찬 매력을 예고해 눈길을 끈다.또 "만약 마마무가 아니라면?"이라는 질문으로부터 시작된 마마무 `멀티버스(Multi+Universe)`는 역대급 스케일을 자랑하며 좋은 반응을 얻고 있다.서로 각기 다른 우주, 각기 다른 삶을 살고 있지만 결국 다시 만날 수밖에 없는 마마무의 운명을 강조하며, 어느 곳에 있어도 본인이 마음먹기에 따라 그 애티튜드는 힙하고 멋있을 수 있다는 의미를 담아냈다.타이틀곡 `HIP`은 누군가를 의식해서가 아닌 온전히 자신을 사랑할 때에야 멋있을 수 있으며, 지금까지 마마무가 추구해오던 당당함과 자신감을 토대로 역대급 퍼포먼스를 꾸밀 예정이어서 기대를 모은다.한편, 마마무는 14일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 새 정규앨범 `reality in BLACK`을 발표하는 가운데, 12일 오후 5시 하이라이트 메들리 영상을 공개한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지