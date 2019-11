에릭남, 첫 영어앨범 `Before We Begin` 티저 이미지 공개

한국경제TV 핫뉴스

가수 에릭남이 데뷔 첫 영어앨범 `Before We Begin`의 티저 이미지를 추가 공개했다.에릭남은 공식 SNS를 통해 첫 영어앨범 `Before We Begin`의 콘셉트를 담은 티저 이미지를 게재하며, 글로벌 시장 도전에 대한 기대감을 높였다.공개된 사진 속 에릭남은 성숙한 매력으로 가을 분위기를 담아냈다.손으로 얼굴을 긁적이며 조금은 아파하고 후회하는 모습이 안타까움을 자아내며, 에릭남의 한층 깊어진 감성이 눈길을 끈다.여기에 `I feel so damn stupid every time I think(생각할 때마다 정말 멍청하게 느껴져)`라는 새 앨범 수록곡 노랫말이 일부 공개되어 새 앨범에 대한 궁금증을 고조시킨다.또한 에릭남은 최근 공식 SNS와 유튜브를 통해 "Eric Nam`s Playlist"라는 이름으로 팝 커버 콘텐츠를 공개해 뜨거운 반응을 얻고 있다.그는 카밀라 카베요의 `Senorita`, 빌리 아일리시의 `bad guy`, 제레미 주커의 `comethru` 등을 순차적으로 공개, 자신만의 스타일로 재해석한 라이브 실력을 드러내며 글로벌 팬들을 사로 잡고 있다.한편, 에릭남은 14일 오후 6시(KST), 타이틀곡 `Congratulations`를 포함한 첫 영어앨범 Before We Begin`을 전 세계 동시 발표한다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr