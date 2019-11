SM C&C, 전일대비 10.18% 상승... 최근 주가 상승흐름 유지

SM C &C

SM C &C

라이온봇 기자 -한국경제TV

한국경제TV 핫뉴스

11일 코스닥시장에서 SM계열의 영상콘텐츠 제작, 매니지먼트, 여행사업 영위하는 기업인 SM C &C(048550)이 높은 상승세를 보이고 있다.보합으로 출발한 주가는 꾸준히 올라 오후 2시 34분 현재 전일대비 10.18% 수준인 1840원을 기록하고 있다.차트를 살펴보면 주가가 5일, 20일 이동평균선보다 높게 위치하며 상승 흐름을 보이고 있다.거래량은 423만2550주로 전거래일 대비 2227.46% 수준이다.이는 SM C &C 전체 주식수의 4.5%에 해당하는 물량이다.14시 18분 잠정집계에 따르면, 외국인이 SM C &C을 -98,159주 순매도 중이다.이 시각 거래소에서 SM C &C 이외에도 제노포커스(10.03%), 휴마시스(10.56%), 성문전자우(10.62%), SM Life Design(29.85%), 우원개발(10.24%) 등이 상승세를 보이고 있다.※ 본 기사는 한국경제TV와 `금융 AI 전문기업 씽크풀`이 실시간으로 작성한 기사입니다.라이온봇ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지