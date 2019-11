박신혜, 12월 8일 국내 팬미팅 2차 포스터 공개

한국경제TV 핫뉴스

배우 박신혜의 국내 팬미팅 `Voice of Angel` 2차 포스터가 화제다.11일 소속사 솔트 엔터테인먼트 측은 오는 12월 8일 오후 5시 예스24홀에서 열릴 `2019 PARK SHIN HYE FANMEETING-Voice of Angel(이하 `Voice of Angel`)의 포스터를 추가로 공개했다.공개된 사진 속 박신혜는 잔디밭에 놓인 피크닉 매트에 누운 채 카메라를 바라보고 있다. 그의 따뜻한 눈빛과 해사한 미모는 늦가을 추위를 녹이는 포근함을 선사하며 감탄을 자아내기도.앞서 팬미팅 개최 소식과 함께 공개된 1차 포스터와 수익금 기부 예정 소식이 많은 이들의 이목을 이끈 바 있다. 이 가운데 선보인 추가 포스터 또한 뜨거운 반응을 이끌어내며 팬미팅에 대한 기대감을 높이고 있다.한편, 박신혜의 국내 팬미팅 `Voice of Angel`의 일반 예매는 11일 오후 8시 티켓 공식 예매처인 Yes24를 통해 진행되며, 박신혜는 최근 영화 ‘#ALONE’에 출연을 확정 짓고, 촬영 중이다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지