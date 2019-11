비투비 임현식, 깜짝 버스킹 `또 한 번의 RENDEZ-VOUS` 성료

한국경제TV 핫뉴스

비투비 임현식이 깜짝 버스킹을 성공적으로 마쳤다.임현식은 지난 9일 오후 서울 강남구 코엑스 K-POP 광장에서 버스킹 이벤트 `또 한 번의 RENDEZ-VOUS`를 열고 팬들과 만났다.이번 버스킹은 지난 2일과 3일 양일간 개최된 첫 단독콘서트 `RENDEZ-VOUS`의 여운이 가시지 않은 멜로디 그리고 아쉽게 함께 하지 못했던 멜로디를 위해 임현식이 준비한 깜짝 이벤트로, 추운 날씨에도 불구하고 약 1000여 명의 팬들이 운집해 임현식의 인기를 실감케 했다.임현식은 첫 솔로 앨범 `RENDEZ-VOUS`의 수록곡 `RENDEZ-VOUS`, `DOCKING`, `MOONLIGHT`, `BLACK`, `DEAR LOVE`를 비롯해 단독콘서트에서 선보인 바 있는 재즈곡 `Fly Me To The Moon`과 `Moondance` 및 John Mayer의 `Gravity`, 자작곡 `SWIMMING`까지 총 9곡을 선사해 현장에 모인 팬들을 열광케 했다.특히 임현식은 어쿠스틱 기타와 일렉 기타를 직접 연주하며 폭발적인 가창력을 뽐내 팬들은 물론 지나가는 시민들의 발걸음을 사로잡았다.임현식은 "제가 여러분에게 선물을 드리고 싶었는데, 제가 더 큰 선물을 받은 것 같습니다. 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 더 열심히 하는, 더 멋진 모습 보여드리는 현식이가 되겠습니다. 사랑합니다"라고 소감을 전하며 약 한 시간 동안 진행된 깜짝 버스킹을 마무리했다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지