`음색남신` 김필, 12월 21~22일 단독 콘서트 `COLOURS` 개최

`음색남신` 김필이 오는 12월 단독 콘서트를 개최한다.김필은 12월 21일~22일 양일간 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 단독 콘서트 `COLOURS`를 개최하고 팬들과 만난다.이에 김필은 지난 2016년 11월 개최한 `2016 김필 콘서트` 이후 3년 만에 단독 콘서트를 열게 됐다.김필은 창백하게 색을 잃은 계절, 독보적이고 다채로운 음색으로 관객들의 마음을 따뜻하게 물들이며 깊은 울림을 전할 계획이다.또 `COLOURS`라는 타이틀에서 알 수 있듯이 김필의 매력을 다양한 색채로 녹여낸 볼거리 가득한 풍성한 무대가 펼쳐질 전망이다.김필은 `Marry Me` `Stay With Me` `성북동` `목소리` `사랑 둘` 등의 히트곡을 발표하며 `감성 뮤지션`으로 발돋움, 최근에는 JTBC `비긴어게인3`, Mnet `더콜` 등에 출연해 국보급 감성을 선사하며 리스너들의 마음을 사로잡은 바 있다.특히 김필은 이번 콘서트를 위해 어디에서도 본 적 없는 스페셜한 무대를 준비한 것으로 알려져 팬들의 치열한 예매 전쟁이 예상된다.한편, 12월 21일~22일 열리는 김필의 단독 콘서트 `COLOURS`는 오늘(8일) 오후 2시 인터파크 티켓을 통해 예매가 진행된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지