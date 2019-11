대림산업 주거 컬렉션 `아크로갤러리` 21일 공개

한국경제TV 핫뉴스

대림산업이 아크로 브랜드의 하이엔드 주거 라이프스타일을 선보이는 `ACRO 갤러리`를 21일 공개한다.대림산업은 신사동 대림 주택전시관 3층에 아크로 갤러리를 마련해 최고급 주거 트렌드를 경험할 수 있게 할 예정이라고 8일 밝혔다.대림산업은 새로운 아크로는 최고이자 단 하나뿐인 절대적 기준, The Only One 브랜드로서 다시 한 번 자리매김할 예정이라며 입지와 기술, 품질, 디자인, 서비스 모든 요소에 엄격한 기준을 만족하는 희소가치 있는 브랜드로 거듭날 방침이라고 소개했다.갤러리 관람은 9일부터 아크로 홈페이지를 통해 사전 예약할 수 있다.