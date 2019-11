한국경제TV 핫뉴스

DAY6(데이식스)가 크리스마스를 맞아 스페셜 콘서트를 개최한다.DAY6는 7일 공식 SNS를 통해 `Christmas Special Concert `The Present’`(크리스마스 스페셜 콘서트 `더 프레젠트`)의 공식 포스터를 게재했다.이번 공연은 12월 20~22일, 24일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 총 4회에 걸쳐 진행된다.DAY6는 지난해 한 차례 크리스마스 콘서트를 개최한 바 있다.당시 강렬한 밴드 사운드와 어쿠스틱 버전으로 편곡한 무대 그리고 라디오 콘셉트로 진행한 특별 코너까지, 다채로운 구성으로 공연을 꾸려 관객들에게 감동을 선사했다.현재 월드투어를 진행 중인 DAY6는 작년에 이어 올해도 국내 팬을 위한 크리스마스 콘서트를 준비해, 아름다운 시간을 선물할 전망이다.발표하는 앨범마다 명반이라는 평을 받을 정도로 수많은 명곡을 보유한 이들이 이번에는 어떤 세트리스트로 공연을 채울지 주목된다.DAY6의 스페셜 공연 `Christmas Special Concert `The Present’`의 예매는 추후 YES24에서 진행될 예정이다.한편, DAY6는 작사, 작곡은 물론 가창과 연주까지 완벽 소화해내며 올라운더 `K팝 대표 밴드`로 자리매김했다.현재는 `26개 도시 32회 공연` 규모의 월드투어 `DAY6 WORLD TOUR `GRAVITY``(데이식스 월드 투어 그래비티)를 통해 전 세계 팬들과 만나고 있다.미주 투어 성료 후 오는 15일 멜버른을 시작으로 17일 시드니, 23일 마닐라, 30일 자카르타 등지에서 공연을 이어간다.또한 지난 10월 22일 정규 3집 `The Book Of Us : Entropy`(더 북 오브 어스 : 엔트로피)를 발매하고 국내에서 활발한 활동을 펼쳤다.DAY6는 이번 음반을 통해 다양한 장르의 음악적 도전을 선보여 `믿듣데`(믿고 듣는 데이식스)의 저력을 다시금 과시했다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지