레인보우, 7일 스페셜 싱글 수록곡 `아이 드림 오브 유` 깜짝 선공개

그룹 레인보우가 선공개 곡을 깜짝 발표하며, 10주년 스페셜 싱글에 대한 기대감을 높였다.레인보우는 7일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에 스페셜 싱글 `OVER THE RAINBOW`의 수록곡 `I Dream of You`를 공개한다.`I Dream of You`는 `지난 사랑을 꿈속에서도 그리워한다`는 내용을 담은 팝 발라드 장르의 곡이다. 담담하게 시작해 후반부로 갈수록 터져 나오는 레인보우 일곱 멤버들의 호소력 짙은 목소리가 리스너들의 귀를 사로잡을 예정. 특히 곡 전반에 깔리는 일렉트로닉 기타 사운드가 애절함을 더욱 극대화한다.또한 `I Dream of You`는 서정적인 가사가 인상적이라는 귀띔. 레인보우가 스페셜 싱글 콘텐츠로 선보였던 활기찬 에너지와는 상반되는 분위기로, 이들의 색다른 매력을 만나볼 수 있을 전망이다.레인보우는 "오랜만에 일곱 명이 모여, 행복하게 녹음을 한 곡"이라며 "먼저 팬 여러분들께 들려드리고 싶은 마음에 깜짝 선공개를 하게 됐다. `I Dream of You`에 많은 사랑 부탁드린다"고 전했다.한편, 레인보우는 지난 6일 커밍업 포스터를 오픈하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다. 이들은 오는 14일, 데뷔 10주년 스페셜 싱글 `OVER THE RAINBOW`로 팬들을 찾는다.