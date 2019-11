2PM 닉쿤, 12월 25일 日 두 번째 미니 앨범 `Story of...` 발매

한국경제TV 핫뉴스

2PM 닉쿤이 일본에서 두 번째 앨범을 발매하고 `아시아 프린스` 인기를 이어간다.JYP엔터테인먼트는 최근 2PM 일본 공식 홈페이지에 닉쿤의 일본 앨범 발매 소식과 공연 정보를 오픈했다.닉쿤은 작년 12월 19일 일본에서 발표한 첫 솔로 음반 `ME`(미) 이후 약 1년 만인 12월 25일 두 번째 미니 앨범 `Story of...`(스토리 오브...)를 발표한다.신보 `Story of...`는 `YOU`(유)의 영어 버전부터 `Story of...`, `Vanilla`(바닐라), `Stay In`(스테이 인), `This Christmas Time`(디스 크리스마스 타임)까지 총 5곡이 수록된다.`Story of...` 한정반 2종에는 보너스 트랙인 `Story of...` 영어 버전 및 `YOU` 일본어 버전이 각각 담겨 팬들에게 또 다른 선물을 안길 예정이다.새 앨범 티저 영상 속 닉쿤은 따스한 무드 속에서 조각 같은 미모를 자랑하고, 원조 `잘생쁨`다운 매력을 과시했다.닉쿤은 앨범 발매를 기념해 단독 콘서트 `NICHKHUN (From 2PM) Premium Solo Concert 2019-2020 “Story of …”`(닉쿤 (프롬 2PM) 프리미엄 솔로 콘서트 2019-2020 "스토리 오브...")를 개최하고 솔로 아티스트로서 존재감을 발산한다.12월 26일~27일 오사카 제프 오사카 베이사이드에 이어 내년 1월 6일~7일 도쿄 나카노 선플라자 홀에서 현지 팬들과 만난다.아시아 지역에서 다방면으로 활약을 펼치고 있는 닉쿤이 이번 일본 활동에서는 어떤 모습을 보여줄지 이목이 집중된다.디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.krⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지